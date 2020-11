F1 tekee paluun Turkkiin – Red Bull Racing juhlii upeaa merkkipaalua

F1-sarja palaa yhdeksän vuoden tauon jälkeen Turkin Istanbuliin. Radalla on nähty vuosien varrella monia värikkäitä kilpailuja ja jopa skandaaleja. Red Bull Racingille rata on ollut vuosien varrella suotuisa, jonka lisäksi talli juhlistaa tulevana viikonloppuna hienoa merkkipaalua. Viikonlopun Turkin GP on nimittäin tallin 300. osakilpailu moottoriurheilun kuninkuusluokassa.