Tsekin Prahassa syntynyt F1-kuvaaja Vladimir Rys aloitti valokuvaamisen jo varhain teini-iässä. Tänä päivänä hän on yksi varikon arvostetuimmista kuvaajista, joka on voittanut muun muassa The Red Bulletinin vuoden F1-valokuvaajan palkinnon vuonna 2008. Rys istahti Red Bullin haastatteluun ja kertoi omin sanoin urastaan ja hitaasta lähestymistavastaan maailman nopeimpaan moottoriurheiluluokkaan.