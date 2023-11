Freestyle-rap on musiikillinen kuningaslaji, sanoo Köpi

Kun on puhe

Kun on puhe Juuso Kalliosta eli Köpistä , yleisin mielleyhtymä lienee YleX:n aamuohjelma, jota hän juonsi vuodesta 2017 alkaen Ville ”Viki” Eerikkilän kanssa. Syksyllä 2022 konsepti siirtyi podcast-muotoon Yle Areenaan, ja Viki ja Köpi Show’ta voi tätä nykyä seurata suorana tiistaista torstaihin.

Köpi on lisäksi juontanut Suomen hiphop-kulttuuria paikkakunnittain perkaavaa Mist sä tuut? -sarjaa, jonka kaksi tuotantokautta ilmestyivät 2021 ja 2023. Rennosta ja huumorintajuisesta olemuksestaan tunnettu Köpi oli talvella 2023 mukana Putous-ohjelmassa, ja hän tekee myös standup-komiikkaa.

Vaikka Köpillä on paljon kokemusta erilaisten tapahtumien juontamisesta, Red Bullin haastattelussa hän kertoo, että Red Bull Sana Sanasta -kilpailu tulee olemaan hänelle juontajana täysin uusi kokemus.

"On mullakin synkkä räppimenneisyys takana. Biisejä on tullut tehtyä, eikä internet koskaan unohda, vaikka minä olen terapeuttini kanssa vahvasti yrittänyt unohtaa. Freestylea on totta kai tullut vedettyä nuorempana jonkun verran, ja välillä olen vieraillut