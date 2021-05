Maasturi-genren alle mahtuu laaja skaala eri ominaisuuksilla varustettuja pyöriä. Maasturin renkaat ovat usein 29-tuumaiset. Maastopyörien näkyvin erottaja on jousitus. Sen tehtävä on pitää ajaminen hallinnassa hankalalla alustalla. Jäykkäperäisessä maastopyörässä on iskunvaimennus vain edessä, kun taas täysjoustossa iskunvaimentimet löytyvät edestä ja takaa. Jäykkäperä on nopeampi helpossa maastossa ja nousuissa ja se on helpompi huoltaa. Täysjousto pääsee oikeuksiinsa hankalassa töyssyisessä maastossa ja on mukavuudeltaan ja monipuolisuudeltaan paras vaihtoehto. Ns. joustomatka vaihtelee eri alalajeihin tarkoitetuissa pyörissä.

Virtaviivainen ja nopea pyörä, jolle tunnusomaista on poikkeava ohjaintanko, iso runkopinta ja korkeaprofiiliset vanteet. Pyörä on tehty nimenomaan vauhdikkaaseen ajoon triathlonissa tai aika-ajossa. Ajaminen ns. kilpailuasennossa edellyttää avointa tietä, sillä pyörän kontrollointi, jarruttaminen ja nopea reagoiminen ajaessa on hankalampaa kuin muilla pyörillä.

