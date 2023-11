Gettomasa toivoo battle rapille keskeisempää roolia kotimaisessa hiphopissa

”Battle rap -kulttuuri on lähellä omaa sydäntäni. Mielestäni battlaaminen kuuluu olennaisesti MC:na toimimiseen. Olen harrastanut sitä erityisesti oman räppiurani alussa, ja voittanut Rap SM -kilpailun vuonna 2012. Olen battlannut paljon kavereideni kanssa ja muidenkin kuin kavereideni kanssa muita räppäreitä vastaan, ja se on ollut todella merkittävä juttu itselleni MC:na. Battlaaminen on yksinkertaisesti tärkeä osa hiphop-kulttuuria.”

”Battle rap -kulttuuri on lähellä omaa sydäntäni. Mielestäni battlaaminen kuuluu olennaisesti MC:na toimimiseen. Olen harrastanut sitä erityisesti oman räppiurani alussa, ja voittanut Rap SM -kilpailun vuonna 2012. Olen battlannut paljon kavereideni kanssa ja muidenkin kuin kavereideni kanssa muita räppäreitä vastaan, ja se on ollut todella merkittävä juttu itselleni MC:na. Battlaaminen on yksinkertaisesti tärkeä osa hiphop-kulttuuria.”

”Battle rap -kulttuuri on lähellä omaa sydäntäni. Mielestäni battlaaminen kuuluu olennaisesti MC:na toimimiseen. Olen harrastanut sitä erityisesti oman räppiurani alussa, ja voittanut Rap SM -kilpailun vuonna 2012. Olen battlannut paljon kavereideni kanssa ja muidenkin kuin kavereideni kanssa muita räppäreitä vastaan, ja se on ollut todella merkittävä juttu itselleni MC:na. Battlaaminen on yksinkertaisesti tärkeä osa hiphop-kulttuuria.”

”Voi olla, että se on ollut vähän unilla jonkin aikaa. Vaikka räpistä on tullut hyvin suosittua, hiphop-kulttuurin muut osat eivät ole kasvattaneet suosiotaan samalla tavalla, vaan ne ovat jääneet musiikki-ilmiön varjoon. Siksi tämä on mielestäni täydellisen hyvä hetki luoda uudenlaisia alustoja, joiden avulla battle rap voidaan jälleen tehdä relevantiksi uudella ja nykyaikaisella tyylillä.”

”Voi olla, että se on ollut vähän unilla jonkin aikaa. Vaikka räpistä on tullut hyvin suosittua, hiphop-kulttuurin muut osat eivät ole kasvattaneet suosiotaan samalla tavalla, vaan ne ovat jääneet musiikki-ilmiön varjoon. Siksi tämä on mielestäni täydellisen hyvä hetki luoda uudenlaisia alustoja, joiden avulla battle rap voidaan jälleen tehdä relevantiksi uudella ja nykyaikaisella tyylillä.”

”Voi olla, että se on ollut vähän unilla jonkin aikaa. Vaikka räpistä on tullut hyvin suosittua, hiphop-kulttuurin muut osat eivät ole kasvattaneet suosiotaan samalla tavalla, vaan ne ovat jääneet musiikki-ilmiön varjoon. Siksi tämä on mielestäni täydellisen hyvä hetki luoda uudenlaisia alustoja, joiden avulla battle rap voidaan jälleen tehdä relevantiksi uudella ja nykyaikaisella tyylillä.”

”Kaikki eivät välttämättä tiedä sitä, että melkein kuka tahansa voi oppia freestyle-räppäämään, kunhan vain harjoittelee tarpeeksi. Moni kuvittelee, että se on joku taikatemppu, jonka vain tietyt ihmiset osaavat tehdä. Mutta kyllä mä sanon, että se on harjoittelun tulosta.”

”Kaikki eivät välttämättä tiedä sitä, että melkein kuka tahansa voi oppia freestyle-räppäämään, kunhan vain harjoittelee tarpeeksi. Moni kuvittelee, että se on joku taikatemppu, jonka vain tietyt ihmiset osaavat tehdä. Mutta kyllä mä sanon, että se on harjoittelun tulosta.”

”Kaikki eivät välttämättä tiedä sitä, että melkein kuka tahansa voi oppia freestyle-räppäämään, kunhan vain harjoittelee tarpeeksi. Moni kuvittelee, että se on joku taikatemppu, jonka vain tietyt ihmiset osaavat tehdä. Mutta kyllä mä sanon, että se on harjoittelun tulosta.”