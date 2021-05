Jokainen meistä osaa tuikata puhelimensa kiinni laturiin, jolloin akku latautuu täyteen kapasiteettiinsa ilman sen ihmeempiä toimenpiteitä. Toisin kuin älypuhelinten kohdalla, urheilijan kuormittavasta elämästä palautuminen ja kehon virittäminen huippuiskuun kerta toisensa jälkeen onkin moniulotteisempi työmaa. Onneksi perusasioilla pääset kuitenkin jo pitkälle.

Muista nukkua

Kun Häkkiseltä kysyy unen merkityksestä urheilijan palautumisessa, tulee vastaus kuin apteekin hyllyltä. Hyvä uni on palautumisen kannalta erittäin tärkeää, sillä suuri osa palautumisesta tapahtuu unen aikana. Keskimäärin tarvitsemme kahdeksan tuntia unta yössä, mutta toki unen tarve on aina yksilöllinen. On hyvä tiedostaa, että riittävä yöuni parantaa tutkitusti myös urheilijan teknisiä ja taktisia ominaisuuksia.

Oman hyvinvointialan yrityksensä, HUH-Helsingin , perustaneelta Häkkiseltä saa lisäksi pari hyvää vinkkiä, jotka saattavat auttaa unen - ja sitä kautta myös palautumisen kanssa. Pienet tauot ja hermoston rauhoittaminen päivän aikana ovat eduksi, ja nämä myös tukevat yöunta. Monet kokevat ulkoisen avun, kuten hieronnan rentouttavana, ja toisia taas esimerkiksi akupunktio rauhoittaa. Näillä voi olla edullisia vaikutuksia uneen ja sitä kautta palautumiseen.

Ravitsemus tukena

Unen ohella ravintopuoli näyttelee tärkeää osaa urheilijan elämässä, niin urheilusuorituksen kuin palautumisenkin kannalta. Monelle se saattaa kuitenkin olla hyvin haastava kokonaisuus hallittavaksi: mitä ruokia pitäisi suosia, mitä välttää, miten paljon pitää syödä ja milloin. Erilaisia ruokavalioita ja suosituksia löytyy netin kautta pilvin pimein, mutta näissä voi helposti ajautua harhapolulle. Häkkinen korostaa ravintopuolen asioissa ammattiavun tärkeyttä.

- Kokonaisravitsemuksen on syytä olla tasapainossa ja tässä ottaisin avuksi ammattilaisen, joka laatii yksilön tarpeisiin sekä tavoitteisiin sopivan ravinto-ohjelman. Hyvä simppeli muistisääntö - etenkin harrastajalle on se, että ravintoa pitäisi pyrkiä saamaan mahdollisimman nopeasti heti suorituksen jälkeen. Mikään yksittäinen ruoka ei tee kokonaisuudesta hyvää tai huonoa. Paljon harjoittelevilla sekä etenkin vielä kasvavilla nuorilla tarvittavan ja laadukkaan ravinnon rooli on oleellinen osa urheilijana kehittymistä. Runsas nesteen juominen taas korostuu lämpimässä tai kuumassa ympäristössä, sekä pitkissä urheilusuorituksissa.

Loukkaantumiset ja rasitusvammat

Monella urheilijalla on uran varrella tullut vastaan ajanjaksoja, jolloin tuntuu, että keho ei toimi optimaalisesti ja pienet vammat vaivaavat jatkuvasti. Joskus myös vakavammat loukkaantumiset saattavat aiheuttaa pitkiä pätkiä sairastuvan puolella. Voisiko huono palautuminen olla tässä syyllisenä?

- ”Alipalautuminen” voi olla osatekijänä loukkaantumisten synnyssä. Monesti väsyneenä kehon mekanismit eivät toimi optimaalisella tasolla, ja tällöin emme aina selviydy äkillisistä tilanteista ja haasteista, mistä normaalisti selviytyisimme. Usein sitä väsyneenä tekee huonoja ratkaisuja, jotka voivat johtaa loukkaantumisiin. Rasitusvammat puolestaan aiheutuvat tyypillisesti liian suuresta rasituksesta omaan kuormituskapasiteettiin nähden. Samoin vajavaiset voimatasot, heikko liikehallinta sekä liian yksipuolinen liikkuminen ovat omiaan lisäämään rasitusvammojen riskiä.

Välineet avuksi palautumiseen?

Kauppojen hyllyiltä löytyy tänä päivänä laaja valikoima erilaisia välineitä, joita markkinoidaan urheilijoille palautumisen tueksi. Onko näistä sitten oikeasti hyötyä?

- Itse näen tärkeimpinä jo aiemmin mainitsemani asiat, mutta toki palautumiseen vaikuttaa myös oma fiilis. Jos joku on tottunut käyttämään apuvälineitä palautumisen tukena, ja hän kokee saavansa niistä hyötyä, en näe syytä yksiselitteisesti lähteä kieltämään välineiden käyttöä. En ehkä kuitenkaan rullailisi foam rollerilla voimakkaasti tai käyttäisi kivikovaa palloa ennen suoritusta, sillä nämä aiheuttavat stressiä kudoksille. Minä itse tykkään käyttää kompressiohousuja suorituksen jälkeen. Aina on toki syytä varmistaa, että käyttämäsi väline on varmasti hyvä.

Palautumisen perustana laadukas harjoittelu

Suomen Olympiamaajoukkueen fysioterapia- ja lihashuoltotiimiin Pyeongchangin talviolympialaisissa kuuluneen Tuukka Häkkisen viesti koko palautumiskeskustelussa on hyvin selkeä: laadukkaan harjoittelun tulee olla kaiken keskiössä. Hän heittää palloa myös valmentajien suuntaan.

- Palautumisen ei tulisi olla pelkästään urheilijan vastuulla. Valmentajan tehtävänä on huolehtia harjoitusohjelman suunnittelusta myös palautumisen näkökulmasta. Palautumisen perustana on aina laadukas ja suunnitelmallinen harjoittelu sekä kyky reagoida muutoksiin. Huonolla harjoittelulla sekä suunnitelmallisuuden puutteella ajaudutaan taas väistämättä kehnoon palautumiseen. Eikä huonoa harjoittelua voi korjata yksittäisillä asioilla kuten ruoalla, palloilla, rullilla tai hieronnalla.

Lumilautailijoiden kanssa työskentelevä hyvinvointialan moniosaaja muistuttaa, että palautumisen näkökulmasta eri urheilulajien välillä on isoja eroja. - Meidän lajissa haasteen muodostaa se, että kyse ei ole vain urheilulajista. Puhumme rakkaasta elämäntavasta, johon kuuluu monesti laskeminen ja skeittaaminen ynnä muut vauhdikkaat hauskat jutut, jolloin on vaikea vetää rajaa treenin ja vapaa-ajan välillä. Skedesessarit ovat kuormittavia, vaikka eivät kuulu varsinaiseen treeniohjelmaan. Siksi on syytä välillä pysähtyä ja viettää ”väkisinkin” välipäiviä, vaikka kuinka tekisi mieli lähteä skeittaamaan. Kokonaisuuden ohjelmoinnissa on syytä ottaa huomioon kaikki kuormitusta aiheuttavat tekijät.

Älä unohda henkistä puolta

Fyysinen suorituskyky kulkee käsi kädessä henkisen puolen kanssa. Urheilija ei voi mitenkään saada kropastaan täysiä paukkuja irti, mikäli tilanne pääkopassa ei ole kunnossa. Paineiden käsittely on sekin oma taiteenlajinsa, ja jälleen Häkkisen kommenteissa valmentajan tärkeys nousee esiin.

- Mikäli pää on ”jumissa”, aiheutuu siitä varmasti stressiä. Stressi taas vaikuttaa laadukkaaseen uneen, jolloin palautuminenkin kärsii. On hyvä löytää itselleen työkaluja, joilla käsitellä paineita. Henkinen valmennus on mielestäni erittäin tärkeä osa huippu-urheilua - myös kilpailutilanteiden aiheuttamien paineiden käsittelyyn. Urheilijan palautumisessa huomaa selkeästi, miten lopulta kaikki asiat vaikuttaa kaikkeen. Tavoite meillä jokaisella kiteytyy hyvin Häkkisen loppumietteisiin.

- Kun pääset keho ja mieli virkeänä tekemään sitä, mitä varten olet treenannut, on lopputulos yleensä hyvä.

Palautumisen perusteet: - Laadukas ja suunnitelmallinen harjoittelu sekä kyky reagoida muutoksiin - Urheilijan tarpeisiin nähden räätälöity ravitsemus - Riittävä unen saanti - Muista pitää huolta myös henkisestä hyvinvoinnista