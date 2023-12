Hazardista Suomen ensimmäinen Red Bull Sana Sanasta -rap-mestari

Red Bull Sana Sanasta -konseptin takana on maailmanlaajuinen kilpailu, joka on saanut alkunsa Etelä-Amerikassa Red Bull Batalla -nimellä järjestetystä tapahtumasta. Lähes 20 vuoden ajan ympäri maailman kiertänyttä kilpailua järjestetään myös Ruotsissa ja Tanskassa, ja joulukuun ensimmäisenä viikonloppuna se rantautui ensimmäistä kertaa Suomeen. Konseptin tavoitteena on toimia ponnahduslautana uusille kyvyille, jotka pääsevät ilmaisemaan osaamistaan taitavien riimittelijöiden ja kannustavan liveyleisön edessä.