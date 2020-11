Moni sitä harrastaa, useampi siitä haaveilee ja joillekin se jää vain ajatuksen tasolle. Lyötyään läpi 1900-luvun alussa, on surffaamisesta tullut vesiurheilulajien kiistaton kuningas. Surffaus ei ole ainoastaan onnistunut pääsemään olympialajiksi 2020 Tokion kesäolympialaisiin, sen innoittamana on syntynyt muitakin lautailulajeja, kuten skeittaus, lumilautailu ja tietenkin sisäsurf.

Sisäsurf maailmalla

Flowboarding League of the World

Flowboarding League of the World tai tuttavallisemmin FLOW järjestää flowboarding-kilpailuja Pohjois-Amerikassa, Aasiassa ja Euroopassa, ja mukaan mahtuu myös lajin MM-kilpailut. Yleensä flowboardingin kisoissa kilpailijat saavat kolme 30-45 sekunnin suoritusta, jotka tuomaroidaan.

