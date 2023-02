Historiallinen Ruotsin ralli: Harri Rovanperä muistelee MM-rallin voittoaan

Hyvänä tietovisakysymyksenä kelpaa rallifaneilta arvuutella lajin historiasta hetkeä, jolloin sekä isä että poika ovat voittaneet saman MM-rallin. Suomalaisille vastaus on ilmeisen helppo, sillä kun

Paljon on vettä virrannut koskessa sittemmin, mutta isälle muistot voitokkaasta rallista ovat jääneet yhä tarkasti mieleen.

Paljon on vettä virrannut koskessa sittemmin, mutta isälle muistot voitokkaasta rallista ovat jääneet yhä tarkasti mieleen.

Paljon on vettä virrannut koskessa sittemmin, mutta isälle muistot voitokkaasta rallista ovat jääneet yhä tarkasti mieleen.

kanssa oli tiukkaa kahinaa. Lauantai-iltana ajoimme yleisöerikoiskokeen Falunissa. Sainz tuli ennen erikoiskokeen lähtöä sanomaan, että lunta on tulossa yön aikana paljon, ja ettei ykkösenä olisi parasta lähteä reitille, Harri muistelee.

- Tommin (Mäkinen) kanssa oli tiukkaa kahinaa. Lauantai-iltana ajoimme yleisöerikoiskokeen Falunissa. Sainz tuli ennen erikoiskokeen lähtöä sanomaan, että lunta on tulossa yön aikana paljon, ja ettei ykkösenä olisi parasta lähteä reitille, Harri muistelee.

- Tommin (Mäkinen) kanssa oli tiukkaa kahinaa. Lauantai-iltana ajoimme yleisöerikoiskokeen Falunissa. Sainz tuli ennen erikoiskokeen lähtöä sanomaan, että lunta on tulossa yön aikana paljon, ja ettei ykkösenä olisi parasta lähteä reitille, Harri muistelee.

Rallin MM-sarja on aina tullut tunnetuksi edistyksellisen tekniikan näyttämönä. Monet tekniset innovaatiot siirtyivät aikanaan rallista siviililiikenteeseen. Nykyisin suuntaus on jo toisinpäin, mutta silti nykyisten Rally1-autojen suorituskyky lyö ällikällä.

Rallin MM-sarja on aina tullut tunnetuksi edistyksellisen tekniikan näyttämönä. Monet tekniset innovaatiot siirtyivät aikanaan rallista siviililiikenteeseen. Nykyisin suuntaus on jo toisinpäin, mutta silti nykyisten Rally1-autojen suorituskyky lyö ällikällä.

Rallin MM-sarja on aina tullut tunnetuksi edistyksellisen tekniikan näyttämönä. Monet tekniset innovaatiot siirtyivät aikanaan rallista siviililiikenteeseen. Nykyisin suuntaus on jo toisinpäin, mutta silti nykyisten Rally1-autojen suorituskyky lyö ällikällä.

Isä on seurannut poikansa edesottamuksia koko tämän uran ajan varsin läheltä. Vuosia ammattimaisena kilpa-autoilijana itseään elättäneeltä isältä nykyisellä Toyota GR Yaris Rally1:llä vauhtiin pääsy veisi pitkän tovin.

Isä on seurannut poikansa edesottamuksia koko tämän uran ajan varsin läheltä. Vuosia ammattimaisena kilpa-autoilijana itseään elättäneeltä isältä nykyisellä Toyota GR Yaris Rally1:llä vauhtiin pääsy veisi pitkän tovin.

Isä on seurannut poikansa edesottamuksia koko tämän uran ajan varsin läheltä. Vuosia ammattimaisena kilpa-autoilijana itseään elättäneeltä isältä nykyisellä Toyota GR Yaris Rally1:llä vauhtiin pääsy veisi pitkän tovin.