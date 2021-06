Aleksib:n ja zehNin 250 000 taalan paikka - IEM Summer 2021 -ennakko

IEM Summer 2021

Ajankohta: 3–13.6.2021

Palkintopotti: 250 000$

Joukkueita: 16

Turnausmuoto: Online

Kenellä on saumat turnausvoittoon?

Turnauksessa on mukana liuta erinomaisia tiimejä Gambitistä NIP:iin. Tässä tekstissä pohdiskelen joukkueiden todellisia mahdollisuuksia voittaa.

NIP

Tie voittoon: taivaan ninja-tähdet ovat paikoillaan

Pidä silmällä: device

Heti ensimmäisessä turnauksessaan, jonka NIP pelasi Nicolai " device " Reedtzin liityttyä joukkueeseen oli onnistunut. Alun kompurointia Anonymoa vastaan lukuunottamatta (joka sittemmin pelattiin uudestaan), ninjat taistelivat tiensä aina finaaliin asti.

Device istui heti tiimiin ja olikin Flashpoint 3:ssa joukkueen paras pelaaja. Valmentaja THREATin johdolla tiimi pelaa kauniin yksinkertaista CS:ää ja NIP lähteekin IEM Summeriin jo kovilla odotuksilla ja kaikki sijoitukset ennen finaalia olisivat pettymys ninjoille. Tulee olemaan kiinnostava nähdä, miten LNZn siirtyminen NIPin pelaavaan kokoonpanoon Ztrn tilalle tulee vaikuttamaan joukkueen dynamiikkaan.

OG

Tie voittoon: Mutkia matkassa, mutta navigaattori toimii

Pidä silmällä: flameZ

Aleksi " Aleksib " Virolaisen OG lähtee turnaukseen kovin odotuksin. Nyt joukkue on saanut aikaa harjoitella lisää uusien lisäyksiensä kanssa. niko ja flameZ istuivat heti hienosti tiimiin - niko tarjosi hyvää tukipelaamista vaikeissa paikoissa ja flameZ päästettiin irti serverillä. Silti lisäviikot ovat antaneet aikaa hioa pakettia kasaan.

OG ilmoitti myös, että hyvin toiminut bootcamp tekee paluun eli pelaajat pääsevät taas pelaamaan fyysisesti samasta paikasta Kööpenhaminasta. Toivotaan, että edessä on tasokasta peliä ja vähintäänkin tasokasta meemeilyä.

G2

Tie voittoon: NiKon nykyformilla kaikki on mahdollista

Pidä silmällä: NiKo

Sen myötä, kun AWP-vastuu siirrettiin François "AmaNEk" Delaunayille, Nikola "NiKo" Kovačin peli on vapautunut aivan eri tavalla. Hän on kantanut joukkuettaan huikeilla suorituksilla maailman kärkinimiä vastaan. G2 tasaisuus nostaa heidät yhdeksi suurimmista ennakkosuosikeista. On kiinnostavaa nähdä voisiko tämä riittää vihdoin jopa voittoon.

FPX

Tie voittoon: Vaatii täydellisyyttä, muttei mahdotonta

Pidä silmällä: Maden

Jesse " zehN " Linjalan FunPlus Phoenix se vain painaa tasaisen hyviä tuloksia. Todella kilpailullisessa Flashpoint 3:ssa joukkue taisteli itsensä yhdeksänneksi jättäen taakseen mm. FaZen, Complexityn ja OG:n.

FPX pelaa viisasta peliä ja osaa hienosti pyöritellä hyökkäyspuolellaan vastustajia aivan miten haluaa. Joukkueen kollektiivinen ymmärrys kierroksenkulusta on hienoa seurattavaa. Tämä nopeatempoinen pelityyli voi laittaa kovatasoisiakin joukkueita solmuun, mutta voitto IEM Summerissa vaatii silti täydellisen suorituksen.

Gambit

Tie voittoon: Ennakkosuosikki, kunhan bensaa riittää tankissa

Pidä silmällä: Hobbit

Kaikkia muita joukkueita todennäköisesti hirvittää katsoa Gambitin menoa, koska ohiturnauksia ei vain heille satu. Katowicen voitosta lähtien he ovat olleet viidessä pelatussa turnauksessaan vähintään finaalissa.

"Poistetaan sh1ro ja Ax1Le serveriltä, niin ehkä se riittää" on saattanut kuulua joidenkin joukkueiden teoriapalavereissa. Vaan ei sekään riitä, sillä kokenut Major-voittaja Abay " Hobbit " Khasenov on laittanut kuutosen silmään ja noussut jopa tiimin parhaaksi pelaajaksi. Gambit on ennakkosuosikki.

Heroic

Tie voittoon: Suora tie edessä, mutta Gambit pitäisi ohittaa

Pidä silmällä: cadiaN

18 voittoa 22 pelatusta ottelusarjasta. Nämä ovat numerot Heroicin tuoreella viiden miehen kokoonpanolla Ismail " refrezh " Alin ja Rasmus " sjuush " Beckin liityttyä mukaan. Joukkue on ollut lähes pysäyttämätön ja sen keski- sekä loppukierroksen päätöksenteko on turhauttavan täsmällistä. Heroic on myös yksi ennakkosuosikeista, mutta kalpenee vertailussa Gambittiin.

Astralis

Tie voittoon: Oli se toimivin menopeli, mutta moottorin vaihdon jälkeen puhti ei tahdo riittää

Pidä silmällä: Magisk

Tanskalainen tiimi, jolla oli käynnissä kiistämätön dynastia ei ole enää sama vanha itsensä. Pohja ei ole täysin pudonnut ja he kykenevät edelleen voittamaan varomattomia joukkueita loistavalla tiimipelillään. Silti maailman yhden parhaimman snaipperin, devicen, menettäminen tuntuu laskeneen tuloskattoa merkittävästi.

Evil Geniuses

Tie voittoon: Vanha taika pitää taikoa takaisin

Pidä silmällä: Brehze

EG on hurjassa syöksykierteessä ja se saattaa johtaa jopa uusiin kokoonpanomuutoksiin. Amerikkalaisunelmaa ylläpitävä tiimi on voittanut edellisen kolmen kuukauden otteluistaan 18,2%. Lukema on hirvittävä joukkueelle, jonka runko on kuitenkin ollut kahdesti maailman korkeitten rankattu – 2019 loppuvuodesta ja 2020 syksyllä.

IEM Summer 2021 on EG:lle joko ponnahduslauta tai jatkumoa syöksykiertoon. Riotin kilpaileva peli VALORANT on vetänyt puoleensa jo ison osan amerikkalaispelaajista, ei näytä hyvältä.

Kaikki muut

Virtus.Pro

Tie voittoon: Heiveröinen, sillä paras tahti on kadonnut

Pidä silmällä: Jame

Vitality

Tie voittoon: ZywOon pitää olla maailman paras

Pidä silmällä: ZywOo

Complexity

Tie voittoon: Töyssyjä täynnä ja poizonin täytyy tasoittaa ne

Pidä silmällä: k0nfig

Spirit

Tie voittoon: Musta hevonen, muttei nyt mikään Ferrari

Pidä silmällä: degster

Extra Salt

Tie voittoon: Paras Amerikka-tiimi, mutta matka on pitkä

Pidä silmällä: oSee

fnatic

Tie voittoon: Puhti täysin kateissa, ei riitä

Pidä silmällä: Brollan

Sprout

Tie voittoon: Saattaa pilata jonkun matkan, ehkä omansakin

Pidä silmällä: faveN

Imperial

Tie voittoon: Liian kovassa seurassa on vaikea voittaa

Pidä silmällä: fer

Seuraa IEM Summeria suomeksi

IEM Summer 2021 -turnausta voit katsoa suomeksi täältä .