📈IN: Jimpphat on eliittiä roolissaan

"Saatan olla hän" kertoo Aleksi " Aleksib " Virolainen X-päivityksessään NAVI:n Major-voiton jälkeen viitaten statukseensa pelaajana tällä hetkellä. Aleksib on ensimmäinen suomalaispelaaja, joka voitti CS:n suurimman turnauksen eli Majorin.

Tämä voitto nostaa Aleksib:n osakkeet sinne, missä ne ovat olleetkin koko ajan suurimpien Aleksin fanien mielissä. Enää sitä ei voi kiistää. Aleksib on yksi maailman parhaimmista pelinjohtajista.

Isoin kunnia meneekin NAVIn valmistautumiselle ja pelisysteemille eli valmentaja blad3:lle ja pelinjohtaja Aleksib:lle. Turnauksen 20 parhaan pelaajan joukossa on vain yksi NAVIn pelaaja, MVP, Justinas ' jL' Lekavicius. Tämä kertoo, että voitto ei tullut niinkään yksilöinä, vaan tiiminä. Korjaan: Tiiminä.

Toki tämä ongelma on varsin luksusta. FaZe on maailman tasaisin suorittaja ja ohipelejä sattuu. GOAT-luokan IGL:ää Finn ' karrigan ' Andersenia tällaiset tappiot harmittavat varmasti. 33-vuotiaalla pelaajalla ei ole välttämättä enää montaa Majoria pelattavana.