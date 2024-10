IN vai OUT? − CS2-huhut ja Jimpphatin loistava tulevaisuus

Jimi " Jimpphat " Salo täytti syyskuun alussa 18. Salo on nuoresta iästään huolimatta jo hyvässä vaiheessa uraansa. Suomitiimit on jo käytynä läpi, akatemiassa peluu on hoidettu ja nyt ensimmäisessä huipputiimissään status yhtenä parhaista pelaajista roolissaan on ruksattuna.