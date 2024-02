donkin HLTV rating Katowicessa oli 1.70. Kontekstina kaikki yli yhden ratingit ovat kelvollisia, yli 1.10 on hyvä, 1.20 on erinomainen ja yli 1.30 on fantastinen. donk suorastaan rikkoi tämän skaalan. Tämän lisäksi nuorukainen otti 1.11 tappoa per kierros. Tämäkin on aivan uskomaton tulos.