IN vai OUT? ENCEn muutokset, Majorit ilman Suomi-tiimiä ja NAVIn huolet

On hyvin epävarmaa saako ENCE taas rivinsä kuosiin yhtä hyvin kuin edellisillä kokoonpanoilla. Ei ole helppoa menettää maailmanluokan pelaajia ja yrittää paikata niitä. Ainakin ENCE saa suomalaista identiteettiään takaisin ja podin tulevaisuus on lupaava.

Tämä on huono uutinen Suomi-tiimeille, jotka unelmoivat yllätystarinastaan karsia Majoriin avoimien karsintojen kautta. Tällä hetkellä Suomen korkeimmiten rankattu joukkue on HAVU Euroopan sijalla 87. Suljettuihin karsintoihin päästäkseen pitäisi päästä vähintään 50 parhaan joukkueen sisälle. Todennäköisesti emme siis näe Suomi-tiimiä Shanghain Majorissakaan. Ei se muutenkaan ollut edes todennäköistä, mutta nyt emme pääse unelmoimaankaan.

