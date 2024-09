IN vai OUT? Shanghain Majorissa pelkkiä yleisöpelejä ja s1mplen hintalappu

Oleksandr " s1mple " Kostyliev on istunut NAVIn penkillä lokakuusta 2023 lähtien. Uho on ollut kovaa: hän on huudellut servujen laitamilta palaavansa huipulle. Mutta Overdriven tiedon mukaan hänen ulosostohintansa on kolme miljoonaa dollaria, eikä takeita s1mplen pelin laadusta CS2:ssa ole.