Juokseminen elämäntapana - mikä juoksussa koukuttaa? Osa 1

Juokseminen on erinomaista perusliikuntaa ja mikä parasta, se sopii kaikille. Juokseminen kohottaa kuntoa, vähentää stressiä ja tekee hyvää koko keholle. Säännöllinen lenkkeily vahvistaa myös lihaksia, parantaa verenkiertoa, kehittää hengitys- ja verenkiertoelimistöä ja kiihdyttää aineenvaihduntaa.

Positiivisia terveysvaikutuksia on useita, mutta minkälaisia fiiliksiä juoksemisesta saa? Entä mikä juoksemisessa koukuttaa eniten ja mikä saa suomalaiset juoksemaan ympärivuotisesti vaikka räntäsateessa?

Juoksu on siitä erinomainen liikuntamuoto, että sitä voi harrastaa yksin tai ryhmissä. Suomesta löytyy kymmeniä aktiivisesti toimivia polkujuoksuryhmiä.

Tämän 2-osaisen artikkelisarjan ensimmäisessä osassa tutustutaan Lappeenrannassa toimivaan polkujuoksuyhteisöön juoksua harrastavan Matti Pesun johdolla. Lisäksi ultrajuoksija Juuso Simpanen kertoo omista ajatuksistaan ja näkemyksistään liittyen juoksemiseen ja sen tuomiin tunteisiin.

Juokseminen on erinomainen koko kehoa kuormittava liikuntamuoto. © Getty

Polkujuoksu on kasvattanut suosiotaan Suomessa tasaisesti 2010-luvulta lähtien

Polkujuoksu eli trail running on juoksuharrastuksesta eriytynyt liikuntamuoto, jossa nimensä mukaisesti juostaan poluilla vaihtelevassa maastoympäristössä. Termi ”trail running” tulee Yhdysvalloista. Poluilla juoksemista on harrastettu pitkään, mutta kilpailumuotona polkujuoksu on suhteellisen uusi. Suomessa järjestetään vuosittain polkujuoksukilpailuja Ahvenanmaalta aina Lapin tuntureita myöden.

Saimaa Trail Runners on Lappeenrannassa ja sen lähialueilla toimiva polkujuoksuun hurahtanut yhteisö, jonka avulla pääsee tutustumaan ja harrastamaan lajia. Yhteisön tarkoituksena on tarjota mahdollisuus harrastaa lajia eri tasoilla. Mukana on vasta aloittaneita kuntoilijoita, maantieltä metsään uskaltautuvia juoksuharrastajia sekä myös tavoitteellisesti polkujuoksukilpailuita kiertäviä juoksijoita. Yhteisöön kuuluu myös muiden lajien urheilijoita, joille polkujuoksu toimii oheisharjoittelumuotona.

- Ajatus ryhmän perustamisesta syntyi kaveriporukalla, kun ajelimme kotiin vuoden 2016 Joensuu Night Run -tapahtumasta. Halusimme yhdistää Saimaan alueelta eri kestävyysurheilulajien harrastajat: suunnistajat, maratoonarit, polkujuoksijat, ultrajuoksijat ja hiihtäjät, ryhmän perustajajäseniin kuuluva Sanna-Katriina Asikainen kertoo.

Saimaa Trail Runnersin Facebook-ryhmässä on yli 400 jäsentä. Talkoohengellä toimiva yhteisö sai heti perustamisensa jälkeen vahvaa tukea Lappeenrannan suunnistusseurojen aktiivijäseniltä. Vuotta myöhemmin toiminta laajeni, kun mukaan tuli myös Suomen Ladun paikallisen jaoston Saimaan Ladun polkujuoksutoiminta, ja alueelle koulutettiin myös polkujuoksuohjaajia.

Jokainen yhteisön jäsenistä tuo tiimiin omaa osaamistaan. Saimaa Trail Runnersin Facebook-ryhmän löytäneellä Matti Pesulla oli juoksutaustaa jo muutamalta vuodelta, kun hän huomasi sosiaalisesta mediasta ”paikallisten polkujuoksujulkkisten” huutelevan ryhmää koolle. Pesu innostui seuraamaan muiden toteuttamia juoksureittejä ryhmän keskusteluista ja piirtelemään myös omia reittejään kartalle.

Reittikartaston Saimaa Trail Runners -yhteisön käyttöön rakentanut Pesu nauttii juoksussa eniten siitä, että se vangitsee mielen. Myös luonnon kokeminen on tärkeää.

- Juostessa pää on täysin kiinni tekemisessä ja aika kuluu kuin siivillä. Joskus arjessa pelkästään pimeys voi olla se kaivattu kokemus. Silmät lepäävät pimeässä metsässä ja hetkeen näkökentässä ei ole mikään notifikaatio, mainos tai värivalo kilpailemassa huomiosta, Pesu kuvailee.

Polkujuoksu on oivallisen monipuolista kuntoilua, sillä se haastaa kehon monin eri tavoin. Polkujuoksussa rasitus, maisemat ja vauhti vaihtelevat polkujen ja korkeuserojen mukaan. Polkujuoksu vie juoksijan luonnon vaihteleviin maastoihin.

- Saan kiksejä poluilla myös monista muista asioista: iso puu, puun kyljessä töröttävä pakuri, viehättävä polun notkelma tai suoranaiselta aarteelta tuntuva polunvarren vadelma voi hyvinkin olla koko lenkin kohokohta.

Matti Pesu nauttii juoksussa eniten siitä, että se vangitsee mielen. © Touho Häkkinen

Juoksuharrastuksen aloittamiseen ei tarvitse erikoisvälineitä. Tärkeimmät varusteet ovat hyvät juoksukengät ja riittävän hengittävä ulkoiluvaatetus vaihteleviin olosuhteisiin. Pesu muistuttaa, että juokseminen on moneen muuhun lajin verrattuna erittäin hyvin säätä ja vuodenaikoja kestävä liikuntamuoto.

- Melkein aina voi juosta, ja varusteita parantamalla jää vielä tuo ”melkein” lauseesta pois. Kurjuutta pitää toki välillä sietää, mutta niinhän se urheilussa muutenkin on: hetken kurjuus nostaa tähtihetket arvoonsa. Juoksussa ja polkujuoksussa olosuhteiden vaikutus on siksikin pieni, ettei esimerkiksi maastopyöräilystä tuttua renkaiden optimointia tai hiihtoon liittyvää voitelushow’ta tarvita. Nastalenkkarien hankinta on suunnilleen se vaikein asia, joka kaikissa keleissä juoksijan tulee hoitaa kuntoon.

Pesu kertoo olevansa polkujuoksijana ”seikkailija”, joka etsii mielellään uusia polkuja.

- Usein ne eivät johda mihinkään ja sitten edessä on rämpimistä tiheikössä ja lätäköissä. Tätä tutkimusmatkailua on kivempi tehdä yksin, kun ei tarvitse kantaa vastuuta kenenkään muun sukkien kuivana pysymisestä, Pesu nauraa.

Hyvä peruskunto on yksi kestävyysjuoksun tärkeimmistä tekijöistä. Vaatiiko juoksu tietynlaista luonnetta ja henkistä lujuutta?

- Sehän riippuu tietenkin juoksijan omistautumisesta ja tavoitteista. Koen, ettei juoksu tässä suhteessa ole mitenkään muista kestävyyslajeista poikkeava. Hyvän peruskunnon saavuttaminen on aina aloittavalle harrastajalle kova saavutus ja vaatii ainakin jossain määrin harrastamisen saattamista arjen rutiiniksi. Kun rutiininomainen tekeminen on opittu, nousee kunto kyllä varmasti ja sitten sitä kuuluisaa liikunnan nautintoakin alkaa välillä saada osakseen.

- Polkujuoksuun liitetään monesti pitkät polku-ultrat, joihin osallistuminen toki vaatii valmistautumista ja omistautumista. Mutta ei sekään mitään yliluonnollista vaadi. Ehkä se erityinen luonteen laatu on uskaltaa puskea itseään oman kunnon rajalle. Yleensä sitä huomaa, ettei raja oikeasti siinä vielä ollutkaan, vaan jossain paljon kauempana edessä, Pesu pohtii.

Lisätietoa ja tunnelmia polkujuoksun harrastamisesta sekä Suomen polkujuoksuyhteisöistä löydät mm. Trailrunning.fi -sivustolta.

Juuso Simpanen saa juoksemisesta hyviä fiiliksiä ja onnistumisen tunteita. © Juuso Simpanen

Juuso Simpanen vaihtoi nappikset lenkkareihin: ”Sillä hetkellä tiesin, että tämä on minun juttuni”

Lähes koko lapsuutensa ja nuoruutensa jalkapallokentillä viettänyt Juuso Simpanen on yksi Suomen tämän hetken kovakuntoisimmista ultrajuoksijoista.

Juoksuvalmentajana Jalanjälki -valmennusyrityksessä työskentelevä Simpanen muistetaan myös jalkapalloviheriöiltä erittäin lupaavana keskikenttäpelaajana. Jalkapallouransa 22-vuotiaana lopettanut Simpanen pelasi Suomen korkeimmalla sarjatasolla Veikkausliigassa kolmen kauden aikana 64 ottelua FC Hongassa vuosina 2010-2012.

Ultrajuoksun pariin hän päätyi hieman eksoottisemmassa paikassa: Thaimaan vuoristossa.

- Olin kävelylenkillä ja tapasin muutaman ultrajuoksijan. Ihmettelin, että mitä he touhuavat. Vaihdoin heidän kanssaan muutaman sanan ja innostuin välittömästi. Menin googleen, ja huomasin, että Suomessakin oltiin järjestämässä ultrajuoksukisaa. Lyhyen tutkimisen jälkeen ilmoittauduin mukaan, Simpanen muistelee.

Ultrajuoksukilpailu, johon Simpanen ilmoittautui, oli 100 kilometrin pituinen Masokistin Unelma . Simpasella oli edessään ennenkokematon haaste, sillä hän oli aiemmin juossut pisimmillään 60 kilometrin lenkkejä leppoisalla vauhdilla. Simpanen ylitti itsensä - ja omaksi yllätyksekseen voitti satakilometrisen kilpailun.

- Sillä hetkellä tiesin, että tämä on minun juttuni ja tätä haluan tehdä.

Simpaselle on kertynyt viimeisten vuosien aikana 6500-7000 juoksukilometriä vuodessa. Viikkotasolla kilometrimäärä vaihtelee. Treenimääriin vaikuttaa paljon merkittävästi se, että minkälaista kilpailua varten hän juuri sillä hetkellä harjoittelee. Ultrajuoksukilpailuun valmistauduttaessa Simpaselle saattaa kertyä parhaimmillaan jopa 250 juoksukilometriä viikossa.

- Talvella kertyy vähemmän kilometrejä ja teen enemmän lihaskuntotreenejä, pari kolme kertaa viikossa juoksun lisäksi. Talvella juoksuharjoitteluni on enemmän ylläpitävää ja keskityn usein siihen, että saan erilaista ärsykettä kropalle esimerkiksi saliharjoittelun avulla. Kehon huoltoa voi tehdä joka päivä esimerkiksi venyttelemällä ja putkirullailulla. On tärkeää, ettei juoksuharjoittelu ole päivästä ja vuodesta toiseen samanlaista. Siinä tulee vain helposti vammoja, Simpanen kertoo.

Juokseminen on Simpaselle harrastus ja ammatti. © Juuso Simpanen

Tavoitteellisesti juoksuun suhtautuvan kilpaurheilijan harjoittelu on ympärivuotista. Simpanen korostaa, että juoksijana kehittyminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä. Oikotietä onneen ei ole, vaan harjoittelun tulee olla säännöllistä. Myös talvella, vaikka lenkkipolut olisivat syväjäässä.

- Talvella on sen verran liukkaat kelit, että pyrin tekemään kovemmat juoksutreenit sisällä ja matolla. Varusteet ja pukeutuminen pitää olla kunnossa, jos on kylmiä kelejä. Luonnon poluilla juokseminen on talvisin hieman hitaampaa menoa, mutta samanlaisia fiiliksiä siitä saa kuin kesälläkin.

Juoksu on raakaa kestävyysurheilua. Sinä mitataan, mistä ihminen on tehty. Käytössä ei ole esimerkiksi hiihdossa tai pyöräilyssä nähtäviä apuvälineitä, joten juostessa ei auta muu kuin laittaa tossua toisen eteen.

Mutta mikä juoksemisessa koukuttaa niin paljon, että on valmis juoksemaan kymmenien kilometrien lenkkejä, ja välillä jopa sadan kilometrin juoksukisoja?

- Vapauden tunne. Varsinkin polkujuoksussa pääsee paikkoihin, joihin ei pääsisi millään muulla kuin omilla jaloilla. Ja se, että pääsee olemaan omissa oloissa. Juostessa saa ihan rauhassa miettiä asioita ja ajatukset selkiytyvät. Aina ei välttämättä kiinnostaisi lähteä lenkille, mutta kun saa lenkin tehtyä, on fiilis aivan mahtava. Pidän myös siitä, että juostessa pystyy testaamaan hyvin omia rajoja, Simpanen kertoo.