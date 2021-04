Jyväskylä Trail Runners liikuttaa polkujuoksijoita Keski-Suomessa

Jyväskylä Trail Runners on Jyväskylässä ja sen lähialueilla vaikuttavien polkujuoksun ystävien tiivis yhteisö. Toiminta käynnistyi vuonna 2013 Facebook-ryhmän perustamisella. Jyväskylä Trail Runners -ryhmän tarkoituksena on järjestää avoimia yhteislenkkejä ja harjoituksia, osallistua yhdessä polkujuoksutapahtumiin Suomessa ja maailmalla, sekä edistää polkujuoksuharrastusta Keski-Suomessa.

Facebook-ryhmässä on tällä hetkellä yli 1200 jäsentä, joista aktiivijäseniä on noin 30-50.

- Aktiivijäseniä on ryhmän kokoon verrattuna melko vähän. Mainostimme aluksi toimintaamme siten, että järjestämme yhteislenkkejä. Polkujuoksusta kiinnostuneiden aktiivijäsenien määrä on kasvanut aina muutamalla vuodessa. Olemme aikaisempina vuosina järjestäneet esimerkiksi pikkujouluja 30 hengen porukalla, Auvinen kertoo.

Jyväskylä Trail Runners -ryhmän ideana on järjestää kevyitä lenkkejä, joihin jokaisen on helppo lähteä mukaan. Tavoitteena on, että kaikki mahtuvat mukaan vauhdista, lähtötasosta tai tavoitteesta riippumatta. Lenkeillä juostaan sellaista vauhtia, että hitaimmatkin pysyvät kyydissä mukana. Juoksulenkkien pituudet vaihtelevat muutamasta kilometristä kymmeneen kilometriin, ja yhdellä yhteislenkillä aikaa voi mennä 1-2 tuntia.

- Joskus porukka on ilmoittanut, että lähdetään juoksemaan Laajavuorea (Jyväskylän laskettelukeskus) ylös alas. Silloin saatetaan vetää eri tahdissa: joku nousu jutellaan, ja sitten mennään omaan tahtiin. Joskus on kovempiakin treenejä, ja niihin ilmoittautuu yleensä vähemmän porukkaa, Auvinen kertoo.

- Lenkeillä pääsee omien ajatusten pariin ja luonnon ääreen. Lenkiltä kotiin palatessa on aina parempi fiilis, kuin sinne lähdettäessä, vaikka olisi kuinka huono sää. Juokseminen vaatii ajoittain myös sitä, että jaksaa lähteä väsyneenäkin lenkille. On osattava mennä tarpeeksi hiljaa ja täytyy viihtyä omien ajatusten parissa. Lenkkeillessä voi kuunnella myös musiikkia tai äänikirjoja, Auvinen sanoo.

