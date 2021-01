jatkaa M-Sport Fordin palveluksessa, ei hänen kilpailuohjelmaansa ole vahvistettu. Varmaa on vain se, että kalenterin kaikki kilpailut eivät enää kuulu Sunisen ohjelmaan.

, 20, on MM-sarjan yksinäinen suomalaissoturi, sillä vaikka

Viime kaudella Huttunen voitti WRC3 –luokan mestaruuden, josta ajetaan samoilla autoilla kuin WRC2:ssa, jossa odotetaan ajavan luokan kuumimmat, täyden sarjan ajavat nimet. Kotikatsojille kyse on varsin sekavasta yhtälöstä.

Viime kaudella Huttunen voitti WRC3 –luokan mestaruuden, josta ajetaan samoilla autoilla kuin WRC2:ssa, jossa odotetaan ajavan luokan kuumimmat, täyden sarjan ajavat nimet. Kotikatsojille kyse on varsin sekavasta yhtälöstä.

Viime kaudella Huttunen voitti WRC3 –luokan mestaruuden, josta ajetaan samoilla autoilla kuin WRC2:ssa, jossa odotetaan ajavan luokan kuumimmat, täyden sarjan ajavat nimet. Kotikatsojille kyse on varsin sekavasta yhtälöstä.

Hyväntuulisena Ranskan Merialppien erikoiskokeille lähtevä Rovanperä summaa WRC-debyyttikautensa tuoneen paljon isolla plussalla reissuvihkoon merkattavia asioita. Tärkeintä nuorelle miehelle on yhä saada viettää mahdollisimman paljon kilometrejä Toyota Yaris WRC:n ratissa.

Hyväntuulisena Ranskan Merialppien erikoiskokeille lähtevä Rovanperä summaa WRC-debyyttikautensa tuoneen paljon isolla plussalla reissuvihkoon merkattavia asioita. Tärkeintä nuorelle miehelle on yhä saada viettää mahdollisimman paljon kilometrejä Toyota Yaris WRC:n ratissa.

Hyväntuulisena Ranskan Merialppien erikoiskokeille lähtevä Rovanperä summaa WRC-debyyttikautensa tuoneen paljon isolla plussalla reissuvihkoon merkattavia asioita. Tärkeintä nuorelle miehelle on yhä saada viettää mahdollisimman paljon kilometrejä Toyota Yaris WRC:n ratissa.

Torstaina 21. tammikuuta klo 15.08 Suomen aikaa alkava, rallin ensimmäinen erikoiskoe on pitkän työvuoden alku. Kalenteriin merkittyjen 12 MM-osakilpailun lisäksi on ehdittävä kehittää uuden sukupolven, hybriditekniikkaan perustuvaa Rally1 –autoa.

Torstaina 21. tammikuuta klo 15.08 Suomen aikaa alkava, rallin ensimmäinen erikoiskoe on pitkän työvuoden alku. Kalenteriin merkittyjen 12 MM-osakilpailun lisäksi on ehdittävä kehittää uuden sukupolven, hybriditekniikkaan perustuvaa Rally1 –autoa.

Torstaina 21. tammikuuta klo 15.08 Suomen aikaa alkava, rallin ensimmäinen erikoiskoe on pitkän työvuoden alku. Kalenteriin merkittyjen 12 MM-osakilpailun lisäksi on ehdittävä kehittää uuden sukupolven, hybriditekniikkaan perustuvaa Rally1 –autoa.