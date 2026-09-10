Katso nyt: Kalle Rovanperä driftaa läpi Jyväskylän

Katso "Dream Run" -videoprojekti alta:

Kalle Rovanperä ajaa Jyväskylän driftingin maailmankartalle uudessa videoprojektissaan, jossa hänen Toyota GR Supransa nähdään hallituissa sivuluisuissa Keski-Suomen näyttävissä maisemissa. Kuusiminuuttinen video kuljettaa katsojan vauhdikkaasti Laukaan mutkaisilta teiltä aina Tourulan rampille ja Jyväskylän keskustaan saakka.

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Vuonna 2000 Jyväskylässä syntyneellä Rovanperällä on edelleen vahva side kotikaupunkiinsa, vaikka hänen työnsä kuljettavat häntä ympäri maailmaa. Projekti on Kallen oodi driftingille, Jyväskylälle ja kaikille autokulttuurin ystäville.

”Olen pitkään halunnut tehdä oman näköisen ja pidemmän videoprojektin. Nuorena tuli katsottua paljon muun muassa Mad Miken ja Ken Blockin videoita, ja niistä on varmasti lähtenyt kipinä myös tämän videoprojektin tekemiseen”, Rovanperä kertoo.

Jyväskylän ja Laukaan lokaatioita valittaessa mukaan haluttiin alueen hienoimpia kohtia ja maisemia. Rovanperän pitkäaikaisia haaveita olivat erityisesti Tourulan rampin ajaminen täydellisessä sivuluisussa sekä Laukaan mutkaisten teiden ja korkeuserojen hyödyntäminen Toyota Supralla.

”Kokonaisuutena tämä on unelmaprojekti, sillä näissä paikoissa ei muuten ikinä pääsisi ajamaan ja driftaamaan tällä tavalla. Jos yksi suosikkikohta kuvauksista pitäisi valita, niin ehdottomasti suosikkini oli Laukaassa sijaitseva Järvilinnantie – mutkikasta maantietä ja näyttäviä korkeuseroja oli mageeta päästä vetämään Supralla”, Rovanperä sanoo.

Driftaus on ollut Rovanperälle ennen kaikkea harrastamista ja ajamisesta nauttimista. Hän aloitti lajin vuonna 2018 ja on sittemmin osallistunut korkean tason kilpailuihin, näytösajoihin ja kansainvälisiin videoprojekteihin. Rovanperä on saavuttanut driftingissä kansainvälistä menestystä muun muassa voittamalla Formula Drift Japanin osakilpailun debyytillään vuonna 2023.

Videolla nähdään Rovanperän lisäksi muun muassa rallin maailmanmestari Juha Kankkunen , Toyotan rallikuljettaja Takamoto Katsuta , Harri Rovanperä , Roope Korhonen , driftingistä tuttu Hiroya Minowa sekä autoilukulttuuria arvostava artisti Lauri Haav .

”Toteutus sujui älyttömän hyvin. Iso kiitos Jyväskylän kaupungille sekä kaikille, jotka olivat järjestelyissä mukana mahdollistamassa tämän”, Rovanperä kiittää.

Kalle Rovanperä - Dream Run © Jesse Väänänen / Red Bull Content Pool Kalle Rovanperä - Dream Run © Jesse Väänänen / Red Bull Content Pool Kalle Rovanperä - Dream Run © Jesse Väänänen / Red Bull Content Pool Kalle Rovanperä - Dream Run © Jesse Väänänen / Red Bull Content Pool Kalle Rovanperä - Dream Run © Jesse Väänänen / Red Bull Content Pool Kalle Rovanperä - Dream Run © Jesse Väänänen / Red Bull Content Pool Kalle Rovanperä - Dream Run © Jesse Väänänen / Red Bull Content Pool Kalle Rovanperä - Dream Run © Jesse Väänänen / Red Bull Content Pool Kalle Rovanperä - Dream Run © Jesse Väänänen / Red Bull Content Pool Kalle Rovanperä - Dream Run © Jesse Väänänen / Red Bull Content Pool Kalle Rovanperä - Dream Run © Jesse Väänänen / Red Bull Content Pool Kalle Rovanperä - Dream Run © Jesse Väänänen / Red Bull Content Pool Kalle Rovanperä - Dream Run © Jesse Väänänen / Red Bull Content Pool Kalle Rovanperä - Dream Run © Jesse Väänänen / Red Bull Content Pool Kalle Rovanperä - Dream Run © Jesse Väänänen / Red Bull Content Pool Kalle Rovanperä - Dream Run © Jesse Väänänen / Red Bull Content Pool Kalle Rovanperä - Dream Run © Jesse Väänänen / Red Bull Content Pool Kalle Rovanperä - Dream Run © Jesse Väänänen / Red Bull Content Pool Kalle Rovanperä - Dream Run © Jesse Väänänen / Red Bull Content Pool Kalle Rovanperä - Dream Run © Jesse Väänänen / Red Bull Content Pool Roope Korhonen © Jesse Väänänen / Red Bull Content Pool Takamoto Katsuta © Jesse Väänänen / Red Bull Content Pool Takamoto Katsuta © Jesse Väänänen / Red Bull Content Pool Kalle Rovanperä - Dream Run © Jesse Väänänen / Red Bull Content Pool Hiroya Minowa © Jesse Väänänen / Red Bull Content Pool Kalle Rovanperä - Dream Run © Jesse Väänänen / Red Bull Content Pool Juha Kankkunen © Jesse Väänänen / Red Bull Content Pool Kalle Rovanperä - Dream Run © Jesse Väänänen / Red Bull Content Pool Kalle Rovanperä - Dream Run © Jesse Väänänen / Red Bull Content Pool Kalle Rovanperä - Dream Run © Jesse Väänänen / Red Bull Content Pool