Kalle Rovanperä mukaan neljään Drift Masters -osakilpailuun

liiemmin vapaa-aikaa, mutta Toyota-tähti on raivannut kalenteristaan vapaata sen, mitä suinkin kykenee.

Laji on tutustuttanut Rovanperän moniin koviin kilpakumppaneihin, jotka panostavat driftingiin yhtä suurella innolla.

- Keskitymme Drift Mastersiin, sillä muuta ei nyt ehdi ajaa. Se on jo hyvin, että neljä kisaa ehdimme ajaa, ja siihen keskitymme. Suomessa emme nyt sen enempää kilpaile. Tavoite on ajaa Ruotsin, Suomen ja Saksan osakilpailut sekä finaali Puolassa.

Rallin hallitsevana maailmanmestarina Rovanperä on moottoriurheiluskenen valovoimaisimpia tähtiä. Saavutukset puhuvat puolestaan, joten myös driftingvarikolla osataan varautua suomalaisen kilpailukykyyn.

- Ehkä soveltaminen on se suurin yhtäläisyys ralliin. Kun mennään ekoja vetoja uudella radalla, tai kun ajokaaviossa on tunti taukoa, kun rata kuivuu tai kumia tulee lisää rataan, niin siinä tarvitaan samanlaista sopeutumista kuin rallissa. Pitoon ja ratavaihteluun sopeutumista tulee tosi paljon. Pariajossa pitää sopeutua siihen, mitä edellä oleva tekee ja katsoa hänen liikkeitään jatkuvasti.

Tällä hetkellä Rovanperä ei vielä osaa sanoa, miten pitkään jatkaa ralliuraansa, tai siirtyykö panostus täysin driftingin puoleen, kun ajot erikoiskokeilla on ohitse.

