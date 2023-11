Katso lista odotetuimmista konsolipelijulkaisuista

Tänä vuonna pelaajia on hemmoteltu loistavilla peleillä, jotka ovat saaneet fantastisen vastaanoton kuten Marvel's Spider-Man 2, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ja suomalaiskehittäjä Remedyn Alan Wake 2. Loppuvuodelle on vielä edessä muutama odotettu julkaisu ja kurkkaamme myös ensi vuoden pelikattaukseen.

01 Loppuvuoden kuumimmat pelit

Call of Duty: Modern Warfare III (Xbox Seris S/X, PS5, PS4, PC) - 10.11.2023

Modern Warfare III © Activision, Infinity Ward

Takuuvarma myyntihitti jokaisena vuonna on Call of Duty. Tällä kertaa "rebootataan" suositun Modern Warfaren kolmas osa. Luvassa on yksinpelikampanja ja tietenkin laadukasta moninpelimättöä. Modern Warfare II sai kädenlämpöisen vastaanoton, joten fanien odotukset ovat korkealla.

Super Mario RPG (Nintendo Switch) - 17.11.2023

Super Mario RPG © Nintendo

Super Mario RPG on uusi versio erittäin suositusta 1996 julkaistusta SNES-klassikosta.

Avatar: Frontiers of Pandora (Xbox Series X/S, PS5, PC) - 7.12.2023

Avatar: Frontiers of Pandora © Ubisoft Entertainment

Viime vuonna julkaistu elokuva Avatar: The Way of Water oli jättimenestys. Ubisoftin peli ei tule heti perään, mutta sillä on silti takanaan hyvä määrä hypeä. Peli vaikuttaa mekaniikoiltaan olevan lähellä Ubisoftin Far Cry -pelisarjaa. Pelissä seikkaillaan avoimessa maailmassa, tietenkin Pandoralla ja NA'VI:na.

02 2024 odotetuimmat pelit

2023 lähestyy loppuaan, mutta odotukset on hyvä kohdistaa jo seuraavaan vuoteen. 2024 pelikattaus on jokseenkin selvä, vaikka useiden pelien kohdalla julkaisupäivämäärä on vielä pimennossa.

Ark 2 (Xbox Series X, PC)

ARK 2 © Studio Wildcard

Valtaisan suosittu selviytymispeli ARK: Survival Evolved saa odotetun jatko-osansa 2024. Pelin julkaisutrailerissa seikkailee Vin Diesel , joka kertoo pelin suuruudesta.

STALKER 2: Heart of Chornobyl (Xbox Series X, PC)

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl © GSC Game World

Ensimmäisen persoonan ammuntapelin STALKER 2:n piti tulla ulos alunperin huhtikuussa 2022, mutta päivämäärää on lykätty useaan otteeseen. Tällä hetkellä ukrainalaisstudion tekemän pelin on määrä tulla ulos 2024. Pelimoottorina toimii Unreal Engine 5 ja trailereiden perusteella peli tulee olemaan visuaalisesti todella kunnianhimoinen.

Star Wars Outlaws (Xbox Series X, PS5, PC)

Star Wars Outlaws © Ubisoft, Lucasfilm Games LLC

Yksi 2024 odotetuimmista peleistä on Star Wars Outlaws - avoimen maailman seikkailu, joka sijoittuu Imperiumin vastaiskun ja Jedin paluun aikaan. Ubisoftin työstämä peli näyttää ensimmäisten videoiden perusteella suuren budjetin peliltä ja isoimmalta Star Wars -yksinpeliltä aikoihin.

03 Milloin GTA 6 tulee ulos?

GTA V © Rockstar Games

GTA V on ollut astronomisen valtaisa menestys ja kaikkien aikojen toiseksi eniten myynyt peli heti Minecraftin jälkeen. Rockstar Games tekee asiat tuttuun tapaan omalla tahdillaan.

GTA 6 julkistuspostaus © X, Rockstar Games

Rockstar Games ilmoitti 8. marraskuuta, että seuraavan GTA:n julkaisutraileri julkaistaan joulukuussa. Kyseinen ilmoitus on jo kaikkien aikojen suosituin peliaiheinen postaus X:ssä. Se kertoo valtavasta odotuksesta tämän pelin suhteen. Joulukuisen julkistustrailerin perusteella on realistista odottaa, että GTA 6 julkaistaan ensi vuonna.

04 Pelaa myös nämä, jos et ole ehtinyt

Odotellessa uusia julkaisuja, kannattaa ottaa haltuun nämä fantastiset pelit, jotka julkaistiin tänä vuonna.

Alan Wake 2 (Xbox Series X/S, PS5, PC)

Alan Wake 2 © Epic Games, Remedy Entertainment

Suomalaisstudio Remedyn tekemä Alan Wake 2 tuntuu olevan tällä hetkellä kaikkien huulilla. 13 vuotta alkuperäisen Alan Waken jälkeen julkaistu jatko-osa on saanut kriitikoilta ja pelaajilta loistokkaan vastaanoton. Helsingin Sanomat antoi pelille täydet viisi tähteä ja mm. GameSpot arvioi pelin 10/10 arvosanalla.

Marvel's Spider-Man 2 (PS5)

Marvel's Spider-Man 2 © Sony Interactive Entertainment

Playstationille toistaiseksi eksklusiivinen Spider-Man 2 on taattua laatua. Etenkin pelin tarinaa kehutaan paljon ja New Yorkin ilmassa swingailu ja liitäminen ei vanhene koskaan.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo Switch)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom © Nintendo

Kymppejä ja ysejä kaikkialla - puhumme tietenkin tuoreimman Zeldan arvosteluista. Normaalina pelivuonna tätä pidettäisiin automaattisesti vuoden parhaana pelinä, mutta tänä vuonna meitä hellitään kunnolla.

Baldur's Gate 3 (PS5, PC)

Baldur's Gate 3 © Larian Studios

Elokuussa julkaistiin yksi kaikkien aikojen parhaista roolipeleistä, joka on saanut pelaajien päät pyörälle sen suhteen kuinka muovautuvainen peli on omille valinnoille.

Illat pimenevät ja pelit paranevat

Näissä pimenevissä illoissa ei ole paljoa, mikä on parempaa kuin sohvalle vajoaminen ja laatupelin avaaminen. Ei voi hehkuttaa liikaa kuinka paljon erinomaista valinnanvaraa tällä hetkellä pelaajille on saatavilla. On isoja avoimen maailman tarinoita kuten Spider-Man 2 ja tuorein Zelda, roolipelaajia hellitään Baldur's Gate 3:lla ja tajunnanräjäyttävä Alan Wake 2. Loppuvuoden kattauskin näyttää mainiolta. Nauttikaamme!