Katso lista: Pääkaupunkiseudun parhaat laskupaikat

ja muiden laskijoiden kuvaavan jatkuvasti eri puistoissa, heti kun maa muuttuu valkoiseksi. Puistoon laskemaan lähteminen voi itsellä toki tuntua aluksi kaukaiselta ajatukselta, mutta siihen ei tarvitse kun pienen poltteen ja tekemisen meiningin. Töiden jälkeen nopea haikkaus lähikukkulalle on helppoa ja antaa huikean boostin päivän lopulle.

Vinkki: Puistot ovat parhaiten laskettavissa, jos on tullut uutta lunta tai jos keli on pari astetta plussalla. Tällöin lumi on yleensä pehmeänpuoleista ja pakkautuvaa, joka helpottaa esimerkiksi laudan käsittelyä ja hyppyreiden rakentamista.