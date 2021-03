eli Rony Rex on yksi Suomen johtavista DJ-nimistä. Rony on ottanut yleisön haltuunsa energisellä saundillaan, valovoimaisella presensillään ja terävillä soittotaidoillaan useilla festareilla sekä suurissa klubitapahtumissa ympäri Suomea ja ulkomaita.

Uransa kotibileistä aloittanut Rony Vartio eli Rony Rex on yksi Suomen johtavista DJ-nimistä. Rony on ottanut yleisön haltuunsa energisellä saundillaan, valovoimaisella presensillään ja terävillä soittotaidoillaan useilla festareilla sekä suurissa klubitapahtumissa ympäri Suomea ja ulkomaita.

Rony Rex on tuttu nimi monista klubi- ja festaritapahtumista

Mistä kaikki alkoi?

Tällöin kipinä live-striimin tekoon syttyi ja se ei ole tähänkään päivään mennessä mihinkään kadonnut. Rony Rex on jatkanut striimien tekoa mitä mielenkiintoisimmissa paikoissa, josta on tullutkin hänelle eräänlainen tavaramerkki.

"Sitä on kyllä tullut tehtyä striimejä vaikka missä. Olen soittanut tosi upeissa paikoissa, esimerkiksi: pienlentokoneessa, paljussa, Vuosaaren metsiköissä sijaitsevissa bunkkereissa, Vartiovene 55 -sotalaivassa, kavereiden olohuoneissa, jäälautalla ja 24 tunnin juhlalähetyksessä satavuotiaan Suomen kunniaksi, jolloin soitin ainakin 10 eri kohteessa. Täytyy sanoa, että sitä oli pikkasen poikki sen jälkeen, mutta se onkin siinä parasta."

