Kuka voittaa CS2:n ensimmäisen Majorin? - asiantuntijat vastaavat

Spirit tuntuu tällä hetkellä kivenkovalta, mutta majoreiden stage on täysin omanlaisensa painekattila. Opening stage -vaiheessa matkansa aloittaa monta kovaa joukkuetta - mm. ENCE sekä Cloud9 - mutten usko näistä yhdenkään pelaavaan itseään mestariksi. Täytyy vetää vähän kotiin päin, ja toivoa MOUZin tai Na'Vin kiipeävän ylimmälle pallille. MOUZ on muuten ainoa joukkue, joka helmikuun alun jälkeen on onnistunut tulikuuman Spiritin kaatamaan, joten lyödään kolikot hiirille.

Suomalaislasein: Na'Vi vs. MOUZ. Urheiluromantikon silmin: FURIA vs. Vitality. Voi vain kuvitella sen huutomyrskyn, kun brassit yhtyy guerrin mylvintään ja Golden Hornets vastaa siihen omalla karnevaalillaan.

