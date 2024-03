(14+27=41) pelikunto pudotuspeleissä on kysymysmerkki. On sanomattakin selvää (mutta sanotaan se silti), että Hjalmarssonin paluu kokoonpanoon olisi joukkueelle valtavan iso asia.

Sportin ulkomaalaispelaajia vilisevän hyökkäyskaluston ykköstykeistä parhaan pistemiehen Simon Hjalmarssonin (14+27=41) pelikunto pudotuspeleissä on kysymysmerkki. On sanomattakin selvää (mutta sanotaan se silti), että Hjalmarssonin paluu kokoonpanoon olisi joukkueelle valtavan iso asia. Axel Holmström (20+17=37) ja Jens Lööke (17+18=35) muodostivat jo viime kaudella Hjalmarssonin kanssa yhden Liigan parhaista hyökkäysketjuista. Sportin tehopakki Atro Leppäsen hämmästyttävä tulokaskausi liigajäillä palkittiin joulukuussa A-maajoukkuedebyytillä.

Sportin tulokashyökkääjä Oskari Hult valmistautuu uransa ensimmäisiin Liigan pudotuspeleihin. Tammikuun loppupuolella 20 vuotta täyttänyt hyökkääjä teki tulokaskaudellaan runkosarjassa 26 ottelussa tehot 3+2=5. Tällä kaudella myös Suomen U20-maajoukkueessa esiintynyt Hult on kotoisin pääkaupunkiseudulta ja hän saavutti viime keväänä U20 SM-hopeaa Jokereiden paidassa.

