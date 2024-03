Kahdeksan parasta jäljellä – lue arviot Liigan puolivälieräpareista!

Jääkiekkohuuma yltyy, kun Liigan puolivälierät käynnistyvät keskiviikkona 20. maaliskuuta Tampereella (Tappara-TPS), Lahdessa (Pelicans-HIFK) ja Oulussa (Kärpät-Jukurit). Ilveksen ja KalPan välinen puolivälieräsarja starttaa torstaina 21. maaliskuuta Tampereella. Välieriin eli neljän parhaan joukkoon jatkavat joukkueet selviävät paras seitsemästä -järjestelmällä pelattavissa ottelusarjoissa.

Liigan välierät alkavat lauantaina 6. huhtikuuta ja koko kauden huipentava finaalisarja lähtee liikkeelle lauantaina 20. huhtikuuta. Finaalien ennakkopaketin julkaisemme myöhemmin, kun finaaleissa pelaavat joukkueet varmistuvat.

Ketkä Läpimurto-pelaajista nähdään puolivälierissä ja mitkä joukkueet etenevät arviomme mukaan välieriin? Ota mukava asento ja lue katsaus jokaisesta puolivälieräparista!

01 Tappara (1) – TPS (9)

Tappara lähti kauteen uusien tuulien puhaltaessa, kun ruotsalainen maailmanmestarivalmentaja Rikard Grönborg korvasi Kirvesrinnat kahteen peräkkäiseen Suomen mestaruuteen johdattaneen Jussi Tapolan . Tappara teki Grönborgin johdolla seurahistoriaa voittamalla Liigan runkosarjan jo kolmannen kerran peräkkäin. Kevätkaudella tuloskäyrä hieman notkahti ja Tappara voitti runkosarjan lopulta vain kolmen pisteen erolla ennen paikallisvastustaja Ilvestä.

TPS eteni puolivälieriin kukistamalla pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella Rauman Lukon otteluvoitoin 2-1. Tommi Miettisen luotsaama turkulaisjoukkue on Tapparaa vastaan selkeä altavastaaja ja nyt edessä odottava haaste on Lukko-sarjaan verrattuna monta luokkaa kovempi. TPS:n edellisestä mestaruudesta tulee tänä keväänä kuluneeksi 14 vuotta. Viimeksi TPS nähtiin Liigan finaaleissa keväällä 2022: silloin Tappara vei mestaruuden otteluvoitoin 4-1.

Runkosarjassa Tappara voitti joukkueiden kaikki neljä kohtaamista ja pisteet menivät Tapparalle 10-2.

Seuraa heitä

Tapparan hyökkäyskaluston ykköspyssynä loisti runkosarjassa tehot 19+38=57 tehtaillut Anton Levtchi . Christian Heljanko on torjunut Tapparan mestariksi kahtena kautena peräkkäin ja valittu molemmilla kausilla Liigan parhaaksi maalivahdiksi. TPS:n kultakypärä Viljami Marjala (17+23=40) voitti tulokkaiden pistepörssin ja tehokkain pelaaja Lukko-ottelusarjassa oli Markus Nurmi (2+2=4).

Tappara-TPS puolivälieräsarjan läpimurtopelaajat: Oiva Keskinen (Tappara), Kasper Kulonummi (Tappara), Otto Salin (TPS), Emil Hemming (TPS) ja Noa Vali (TPS)

Oiva Keskinen © Teemu Hannula

Tappara-TPS puolivälieräsarjan seuratuin läpimurtopelaaja on NHL-seura Columbuksen viime kesänä varaama Oiva Keskinen , joka teki tulokaskaudellaan runkosarjassa 54 ottelussa 7+20=27 tehopistettä. Helmikuun lopussa 20 vuotta täyttänyt Tapparan Läpimurto-kypärä oli yksi Nuorten Leijonien kärkinimistä vuodenvaihteessa pelatuissa U20 MM-kisoissa. Keskinen valmistautuu ammattilaisuransa ensimmäisiin pudotuspeleihin ja lähtee kevääseen Tapparan yhtenä avainpelaajana.

Tapparan 20-vuotias puolustajalupaus Kasper Kulonummi pelasi runkosarjassa 40 ottelua tehoilla 0+4=4 ja jo ottelumäärää voidaan pitää tietynlaisena läpimurtona. Viime keväänä Kulonummi sai tililleen 10 runkosarjaottelua ja yhden pudotuspelin ilman tehomerkintöjä.

TPS:n läpimurtopelaajista 20 vuotta äskettäin ikämittariin saanut puolustaja Otto Salin pelasi kaikissa Lukko-sarjan otteluissa ilman tehomerkintöjä. Salin siirtyi TPS-paitaan kesken kauden HIFK:sta ja hänet tunnistaa ottelusarjan aikana Red Bull Läpimurto -kypärästä. 18-vuotias maalivahti Noa Vali ja 17-vuotias hyökkääjä Emil Hemming odottavat vielä omaa näytön paikkaansa Liigan playoffs-kaukalossa. Kaikki kolme olivat Keskisen ja Kulonummen tavoin mukana aiemmin tällä kaudella nuorten MM-kisoissa.

Tappara-TPS puolivälieräsarjan arvio: TPS:n iskun paikka on heti keskiviikkona Tampereella pelattava puolivälieräsarjan ensimmäinen ottelu: siitä voitto ja kaikki on mahdollista. Tappara on saanut runkosarjan päättymisen jälkeen ladata reilun viikon ajan akkuja, kun taas TPS pelasi Lukko-sarjan kolmannen pelinsä maanantaina. TPS haastaa Kirvesrinnat tosissaan ensimmäisissä peleissä, mutta Tapparalla on selvästi leveämpi pelaajamateriaali ja yllätys jää näkemättä. Hallitsevan mestarin kone lämpenee hitaasti, mutta varmasti. Tappara etenee välieriin otteluvoitoin 4-1.

02 Ilves (2) – KalPa (7)

Tampereen Ilves sijoittui runkosarjassa toiseksi keräten 120 sarjapistettä, joka on Ilveksen seurahistorian korkein pistemäärä. Puolivälierissä Ilves kohtaa selvänä altavastaajana ottelusarjaan lähtevän KalPan, joka kaatoi pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella Vaasan Sportin otteluvoitoin 2-0.

Runkosarjassa voitot joukkueiden keskinäisistä kohtaamisista kirjattiin Ilvekselle 3-1 ja pisteet 8-4. Ilveksen ja KalPan välinen ottelusarja starttaa muista puolivälieräsarjoista poiketen päivää myöhemmin eli torstaina 21. maaliskuuta Tampereella.

Ilves juhli mestaruutta edellisen kerran keväällä 1985 ja Liigan finaaleissa ”Suomen Toronto Maple Leafs” nähtiin viimeksi kaudella 1997-1998. KalPa on Pelicansin ja Jukureiden ohella yksi tämän kevään kolmesta puolivälierissä mukana olevasta joukkueesta, joka ei voittanut koskaan Suomen mestaruutta.

Seuraa heitä

Ilveksen hyökkäystä tähdittää pistepörssin tehoilla 20+44=64 voittanut Oula Palve . Kesken kauden isojen otsikoiden saattelemana JYPistä Ilvekseen siirtynyt Sami Niku voitti puolustajien pistepörssin 12+37=49 tehopisteellä. KalPan pelaajista jo runkosarjassa loistanut Oliver Kapanen oli joukkueensa tehokkain (2+2=4) pudotuspelien ensimmäisen kierroksen otteluissa Sportia vastaan.

Ilveksen hyökkääjälupaus Jani Nyman oli valokeilassa Red Bull Läpimurto -sarjan jaksossa syksyllä, jolloin katsojat pääsivät näkemään Nymanin esittelemänä ainutlaatuista materiaalia Ilveksen koppitiloista.

Ilves-KalPa puolivälieräsarjan läpimurtopelaajat: Jani Nyman (Ilves) ja Samu Bau (Ilves)

NHL-seura Seattle Krakenin kanssa viime kesänä tulokassopimuksen tehnyt Jani Nyman jyräsi Liigan U20-pistepörssin voittoon komeilla tehoilla 26+17=43. 19-vuotias maalitykki oli runkosarjan toiseksi paras maalintekijä ja teki viimeisessä runkosarjaottelussa Turussa jo kauden kolmannen hattutemppunsa. Viime keväänä Nyman pelasi uransa kuusi ensimmäistä pudotuspeliä tehoilla 0+1. Nyt hän on ratkaisupelaajan roolissa, kun Ilves jahtaa ensimmäistä Suomen mestaruuttaan 39 vuoteen.

Nymanin lisäksi 19-vuotias Samu Bau pelasi ottelumäärän osalta läpimurtokautensa llveksen nelosketjun sentterinä. Bau teki 43 runkosarjaottelussa kaksi maalia. Ilveksen kesken kauden tekemien hyökkääjähankintojen myötä Baun vastuu jäi runkosarjan loppua kohden vähäiseksi, mutta hän saanee vielä oman näyttöpaikkansa pudotuspelikevään aikana.

Ilves-KalPa puolivälieräsarjan arvio: Ilves oli runkosarjassa ennätyspisteillä koko Liigan paras vierasjoukkue ja KalPa oli puolestaan kolmanneksi paras kotijoukkue. Taktisesta näkökulmasta tarkasteltuna Ilveksen ja KalPan välinen ottelusarja on yksi puolivälierien mielenkiintoisimmista. KalPalta löytyy ratkaisuvoimaa etenkin ykkösketjun johdolla, mutta pelaajamateriaaleja vertailtaessa Ilves on varsin selvästi KalPaa edellä etenkin puolustuksen osalta. Ilveksen kohdalla isoin kysymysmerkki on maalivahtipeli. KalPa taistelee ja tekee kaikkensa, mutta Ilves etenee lopulta välieriin otteluvoitoin 4-2.

03 Pelicans (3) – HIFK (6)

Runkosarjassa kolmanneksi sijoittunut Lahden Pelicans kohtaa puolivälierissä kuumimpana mestarisuosikkina kauteen lähteneen Helsingin IFK:n, joka jäi runkosarjassa kovista odotuksista huolimatta vasta kuudenneksi. Kotiedun kanssa välieräpaikkaa tavoitteleva Tommi Niemelän valmentama Pelicans pelasi nousujohteisen runkosarjan ja keräsi eniten pisteitä ”kevätkaudella”.

Neljästä runkosarjakohtaamisesta voitot menivät Pelicansille 3-1 ja sarjapisteet 7-5. Lahtelaisten voitoista kaksi tulivat varsinaisen peliajan jälkeen. Pelicansin ja HIFK:n ainoa numeroiden valossa ”revennyt” kohtaaminen nähtiin helmikuun lopussa Helsingissä, kun HIFK voitti maalein 6-1.

HIFK:n edellinen Suomen mestaruus on keväältä 2011, jolloin joukkueen kapteenina toimi stadilaisseuran nykyinen päävalmentaja Ville Peltonen . Pelicans nähtiin viime keväänä Tapparaa vastaan finaaleissa ja lahtelaisseuran ensimmäinen SM-hopea tuli kaudella 2011-2012.

Seuraa heitä

Pelicans-HIFK -puolivälieräsarjaan riittää lähestymiskulmia ja tarttumakohtia. Ottelusarjan aikana päästään ihailemaan kahden aivan Liigan eliittiin lukeutuvan pelintekijän ja ylivoimaspesialistin osaamista. HIFK:n kapteeni Jori Lehterä voitti runkosarjan syöttöpörssin (6+50=56) ja Pelicansin kultakypärä Ryan Lasch oli heti Lehterän jälkeen syöttöpörssin kakkonen (9+45=54).

Pelicans-HIFK puolivälieräsarjan läpimurtopelaajat: Niklas Kokko (Pelicans), Jesse Kiiskinen (Pelicans), Aleksanteri Kaskimäki (HIFK) ja Aron Kiviharju (HIFK)

Yksi Pelicans-HIFK -ottelusarjan seuratuimmista pelaajista on ilmiömäisen kevään lahtelaisjoukkueen maalilla pelannut 20-vuotias Niklas Kokko . Vuosi sitten hänet varanneen NHL-seura Seattle Krakenin kanssa tulokassopimuksen tehnyt ja Suomea U20 MM-kisoissa edustanut veskarilupaus siirtyi tammikuussa Kärpistä loppukauden lainalle Pelicansiin ja suorastaan loisti pelaamissaan otteluissa. Kokko torjui siirtonsa jälkeen Pelicans-paidassa 12 aloittamastaan ottelusta peräti 10 voittoa ja molemmat tappiot tulivat vasta varsinaisen peliajan jälkeen. Kokko torjui runkosarjassa yhteensä viisi nollapeliä.

HIFK:n nuori hyökkääjätähti Aleksanteri Kaskimäki sijoittui Liigan U20-pistepörssissä seitsemänneksi ennätystehoillaan 10+7=17. Helmikuussa 20 vuotta täyttänyt Kaskimäki on NHL-seura St. Louis Bluesin kolmoskierroksen varaus kesältä 2022 ja hän oli Kokon tavoin mukana edellisissä nuorten MM-kisoissa. Viime keväänä Kaskimäki pelasi HIFK:n paidassa erinomaiset pudotuspelit (7 ottelua 3+1=4).

Pelicansin läpimurtopelaajista 18-vuotias hyökkääjä Jesse Kiiskinen pelasi Liigan runkosarjassa 38 ottelua tehoilla 4+6=10. Edellisen liigaottelunsa Kiiskinen sai tililleen tammikuun lopussa ja viime viikot NHL-seura Nashvillen viime kesän kolmosvaraus on pelannut Pelicansin U20-joukkueessa.

18-vuotias Aron Kiviharju on toipunut viime syksystä lähtien ikävästä loukkaantumisestaan. HIFK:n huippulupauksen kuntoutusjaksoa ja paluuta pelikentille seurataan viimeisimmässä Red Bull Läpimurto -jaksossa.

Pelicans-HIFK puolivälieräsarjan arvio: Lahti ja Helsinki sijaitsevat linnuntietä pitkin alle 100 kilometrin päässä toisistaan, joten kahden ”naapurikaupungin” seuran puolivälieräsarja sytyttää varmasti myös joukkueiden kannattajat. Asetelmat ovat todella tasaiset ja molemmilta löytyy riveistään iso liuta kokeneita ja mestaruuksia voittaneita pelaajia. Väriä kaukaloon tuo muun muassa Leo Komarov , joka tekee HIFK-paidassa paluun Lahteen vuosien tauon jälkeen. Tässä ottelusarjassa on kaikki ainekset legendaariseen seiskapeliin. HIFK etenee todellisen jännitysnäytelmän jälkeen välieriin otteluvoitoin 4-3.

04 Kärpät (4) – Jukurit (5)

Oulun Kärppien kauden käännekohta tapahtui joulukuussa, kun Lauri Marjamäki vapautettiin tehtävistään. Päävalmentajaksi apuvalmentajan paikalta noussut Ville Mäntymaa nosti Kärpät viidenneltä sijalta lopulta neljänneksi. 2000-luvun dynastiana tunnettu oululaisseura jahtaa tänä keväänä ensimmäistä Suomen mestaruuttaan kevään 2018 jälkeen.

Kärppien rattaisiin pyrkii lyömään kapuloita Olli Jokisen valmentama Mikkelin Jukurit, joka sijoittui heti oululaisseuran jälkeen runkosarjassa viidenneksi. Jukurit taisteli parhaimmillaan jopa runkosarjan voitosta ja vaikka viimeinen kuukausi oli tuloksellisesti vaikeampi, voidaan mikkeliläisten vitossijaa pitää odotuksiin ja pelaajabudjettiin (Liigan neljänneksi pienin) suhteutettuna erinomaisena suorituksena.

Runkosarjassa voitot joukkueiden välillä menivät tasan 2-2. Kumpikin voitti kerran kotona ja kerran vieraissa. Kärppien kotietu tähän ottelusarjaan ratkesi runkosarjan viimeisellä kierroksella, kun Kärpät kaatoi juuri Jukurit Mikkelissä pelatussa ottelussa maalein 3-2.

Seuraa heitä

Kärppien kultakypärä Teemu Turunen (30+27=57) voitti runkosarjan maalipörssin ja oli koko Liigan pistepörssin nelonen. Pistepörssissä kymmenen parhaan joukkoon takoi itsensä myös loistavan kauden pelannut ja Läpimurto-sarjastakin tuttu Ville Koivunen ennätystehoilla 22+34=56. Jukureiden pisterohmu oli Liigan viime kauden parhaaksi tulokkaaksi valittu Niko Huuhtanen ennätystehoilla 19+27=46.

Konsta Heleniuksen pelipäivää seurattiin Red Bull Läpimurto -sarjan jaksossa tammikuussa, kun nuori hyökkääjätaituri oli mikitettynä Jukureiden kotipelissä JYPiä vastaan.

Kärpät-Jukurit puolivälieräsarjan läpimurtopelaajat: Konsta Helenius (Jukurit), Topias Hynninen (Jukurit), Maxim Korpimäki (Kärpät) ja Emil Pieniniemi (Kärpät)

Jukureiden huippulupauksesta Konsta Heleniuksesta on puhuttu kauden aikana paljon - ja täysin ansaitusti. Helenius on varattavissa NHL:ään ensi kesänä, joten 17-vuotiaan lahjakkuuden peliesityksiä on seurattu vesi kielellä myös Pohjois-Amerikassa. Helenius sijoittui Ilveksen Jani Nymanin jälkeen U20 pistepörssissä toiseksi tehoilla 14+22=36. Runkosarjan tähtihetki osui maalien valossa 7.2.2024, kun Helenius iski hattutempun Liiga-historian toiseksi nuorimpana pelaajana Tapparaa vastaan pelatussa kotiottelussa.

Heleniusta vuotta vanhempi, joulukuussa 18-vuotissynttäreitään viettänyt Topias Hynninen on myös varattavissa NHL:ään ensi kesänä. Heleniuksen tavoin jo viime kaudella liigadebyyttinsä tehnyt hyökkääjälupaus teki ensimmäisellä täydellä runkosarjakaudellaan 43 otteluun tehot 1+8=9.

Kärppien 19-vuotias puolustaja Emil Pieniniemi pelasi runkosarjassa 38 ottelua tehoilla 2+4=6. Pittsburgh Penguins varasi Kärppä-kasvatin kolmannella kierroksella kesän 2023 varaustilaisuudessa ja Pieniniemi nähtiin yhdessä Heleniuksen kanssa alle 20-vuotiaden MM-kisoissa. Maxim Korpimäki murtautui Kärppien liigajoukkueeseen joulukuussa ja 20-vuotias voimahyökkääjä pelasi väkevän runkosarjan. Korpimäen tilille kertyi uran 30 ensimmäistä liigaottelua tehoilla 2+4=6.

Kärpät-Jukurit puolivälieräsarjan arvio: Olli Jokisen kolmivuotinen projekti huipentuu tähän kevääseen ja Jukureiden joukkue tulee hajoamaan kauden jälkeen. Jukurit on työteliäs ja sitoutunut joukkue, jossa on riittävästi laatua kärkiketjuihin. Kärpät pelasi tuloksellisesti erinomaista lätkää valmentajanvaihdoksen jälkeen ja lähtee ottelusarjaan ennakkosuosikkina. Läpimurtokautensa pelanneen Markus Ruusun on noustava Jukureiden maalilla entistä isompaan valokeilaan. Jukurit venyy kauden tähän mennessä tärkeimmällä hetkellä parhaimpaansa ja Jukurit etenee ensimmäistä kertaa seurahistoriansa aikana Liigan välieriin otteluvoitoin 4-3.

05 Liigan puolivälierät 2024 - Otteluohjelma

Tappara (runkosarjan 1.) – TPS (9.)

Ke 20.3. klo 18.30 Tappara – TPS Pe 22.3. klo 18.30 TPS – Tappara La 23.3. klo 17.00 Tappara – TPS Ti 26.3. klo 18.30 TPS – Tappara

Tarvittaessa To 28.3. klo 18.30 Tappara – TPS La 30.3. klo 17.00 TPS – Tappara Ti 2.4. klo 18.30 Tappara – TPS

Ilves (2.) – KalPa (7.)

To 21.3. klo 18.30 Ilves – KalPa La 23.3. klo 17.00 KalPa – Ilves Ma 25.3. klo 18.30 Ilves – KalPa Ke 27.3. klo 18.30 KalPa – Ilves

Tarvittaessa Pe 29.3. klo 18.30 Ilves – KalPa La 30.3. klo 17.00 KalPa – Ilves Ke 3.4. klo 18.30 Ilves – KalPa

Pelicans (3.) – HIFK (6.)

Ke 20.3. klo 18.30 Pelicans – HIFK Pe 22.3. klo 18.30 HIFK – Pelicans La 23.3. klo 17.00 Pelicans – HIFK Ti 26.3. klo 18.30 HIFK – Pelicans

Tarvittaessa To 28.3. klo 18.30 Pelicans – HIFK La 30.3. klo 17.00 HIFK – Pelicans Ti 2.4. klo 18.30 Pelicans – HIFK

Kärpät (4.) – Jukurit (5.)

Ke 20.3. klo 18.30 Kärpät – Jukurit Pe 22.3. klo 18.30 Jukurit – Kärpät La 23.3. klo 17.00 Kärpät – Jukurit Ti 26.3. klo 18.30 Jukurit – Kärpät

Tarvittaessa To 28.3. klo 18.30 Kärpät – Jukurit La 30.3. klo 17.00 Jukurit – Kärpät Ti 2.4. klo 18.30 Kärpät – Jukurit

Liigan finaalisarjan ennakkopaketti julkaistaan myöhemmin, kun finaalijoukkueet varmistuvat. Puolivälieristä lähtien ottelusarjat pelataan paras seitsemästä -järjestelmällä.