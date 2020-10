Miten F1-tallit siirtyvät niin nopeasti kisapaikalta toiselle? Me kerromme.

Varikolla alkaa säpinä vasta kilpailun päätyttyä

Jatkuvaa valmistautumista

Kun lastin purkaminen ja rakentaminen on päättynyt, alkaa purkaminen taas”, hän sanoo. ”Kun varikkopilttuut ja muut tilamme ovat kasassa, me alamme jo miettimään niiden purkamista. Täytyy luoda selvä kuva siitä, missä kaikki tavarat, kuten pakkaamiseen tarvittavat laatikot ovat. Olemme kyllä kehittyneet siinä vuosien aikana, mutta nyt tavaraa on enemmän kuin koskaan ja se vie luonnollisesti hieman enemmän aikaa.”

”Silloin pystymme pakkaamaan kaikkea samaan aikaan”, jatkaa logistiikkapäällikkö. ”Toimimme samalla tavalla, vaikka seuraava kisa olisi lentomatkan päässä. Silloin kuskaamme kaikki rahtikontit lähemmäs. Meillä on tällä hetkellä käytössämme 16 rahtikonttia, joten niiden kuskaaminen trukeilla vie parikin tuntia, tai jopa enemmän jos varastointialue on pidemmällä. Meillä on myös isoja metallisia häkkikärryjä, jotka saa työnnettyä merikonttien sisään. Niiden järjestely vie varmasti enemmän aikaa, kun niiden täyttäminen, mutta tavaroita on turha kantaa ulos, ennen kuin ne saa pakattua suoraan konttiin tai rekkaan.”

”Box, Box, Box”

”Esimerkiksi Maxin porukka täyttää kahta konttia, kuten Alexinkin. Molemmat porukat pakkaavat ensin oman kuljettajan autot ja siirtyvät sitten seuraavaan tehtävään. Heillä on koko ajan tiedossa, mitä omaan konttiin tulee ja mitä siellä jo on. Pakkaaminen on todellista tiimityöskentelyä ja homma toimii kuin rasvattu moottori” kehaisee logistiikkapäällikkö.

Yksi merkittävimmistä hommista on tallin IT-spesialisteilla, jotka huolehtivat koko viikonlopun, että kaikki teknologia toimii ongelmitta. Sen lisäksi heidän tehtävänään on pakata kaikkein herkin lasti, eli tiimin datakeskus. Kompakti ja tehokas HPE Simplivity -laitteisto on rakennettu hurrikaaninkestäviin koteloihin vain sen takia, ettei myrsky pääse yllättämään, kun laitteita kuljetetaan rahtikontteihin.

Monaco aiheuttaa harmaita hiuksia