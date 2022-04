Seitsemän tapaa miten Red Bull Lentopäivässä loiskahti isosti

Red Bull Lentopäivä palasi räjähdysmäisesti Wieniin, missä amatöörilentokoneiden rakentajat ja lentäjät kokoontuivat liidättämään huikeita lentäviä laitteitaan Tonavan yli.

Samasta kaupungista vuonna 1992 ponnistanut Red Bull Lentopäivä on tuonut esiin siivekkäiden wannabe-insinöörien hyvät, pahat ja rumat. Tapahtumassa on nähty lukemattomia ikimuistoisia hetkiä hämmästyttävistä naurettaviin ja lentävistä vessapaperirullista ja ennätyskanoihin. Tähän on koottu joitakin monista kohokohdista ympäri maailmaa.

1. Purjelentokone joka ei koskaan noussut siivilleen

Rengas osoittautui Teräsmiesten joukkueen kryptoniittiksi © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Suosikkina olemisen leimaa ei mielellään kukaan itselleen halua, minkä myös Ultra-gliders osoitti. Heillä oli sen verran kova luotto omaan lentoon, että jokainen joukkueen jäsen oli pukeutunut Teräsmieheksi. Kolme heistä juoksi vauhdilla pois laiturilta vetäen purjelentokonetta ja toivoen tekevänsä maailmanennätyksen vuonna 2016 Zürichissä, Sveitsissä. Ainoa ongelma oli, että lentokoneen pyörä näytti kiilautuvan laituriin ja lentäjä lähti lentoon koneen seistessä paikallaan.

2. Kanat jotka hautoivat täydellisen lentosuunnitelman

Kanakuiskaajat © Carlo Cruz/Red Bull Content Pool

The Chicken Whisperers -joukkue todisti, että kanat eivät vain lennä vaan itse asiassa liitävät. Joukkue murskasi maailmanennätyksen Long Beachissa Kaliforniassa vuonna 2013, ja ennätys on edelleen voimassa. Ennätyslennon taustalla oli viisi Palo Alton ilmailu- ja koneinsinööriä, jotka suorittivat silmiinpistävän kanatanssirituaalin ennen taivaalle nousua, ja lentäjä Laura Shane osoitti oikea-aikaisen tuulenpuuskan lennon pituudeksi.

1 minuuttia Tässä on Red Bull Lentopäivän maailmanennätys! Katso kuinka Chicken Whisperers rikkoo pituuslennon maailmanennätyksen 78,5 metrillä.

3. Mainzin nähtävyys

Vuotta ennen hallitsevaa ennätystä Die Rückkehr der Teichfighters (tai Return of the Pond Fighters) -niminen joukkue jäi vain hitusen 70 metrin rajasta ja rikkoivat silloisen maailmanennätyksen huikealla seitsemällä metrillä. Sen avulla he voittivat sitäkin näyttävämmän lennon Red Bull Skydive Teamin kera.

Huolimatta heidän ennätyksellisistä tempuistaan, se ei riittänyt voittoon 150 000 hengen yleisön edessä Mainzissa Saksassa, vaan tämä erityinen tunnustus meni Don Canallie und seine tollkühnen Schurken -joukkueelle (Don Canallie ja hänen rohkeimmat roistonsa).

Die Rückkehr der Teichfighters lentää tyylillä Mainzissa, Saksassa © Flo Hagena/Red Bull Content Pool

4. Numerot lasketaan yhteen

Oli kaupunki mikä tahansa, valtavat väkijoukot haluavat nähdä läiskähdyksiä © Håkon Jørgensen/Red Bull Content Pool

Red Bull Lentopäivä saattaa syyskuussa palata alkuperäiseen kotiinsa Wieniin, mutta tapahtumasta on joka tapauksessa jo kehittynyt maailmanlaajuinen tapaus. Kaiken kaikkiaan se on järjestetty 93 kaupungissa ympäri maailmaa, ja kahdeksan miljoonaa katsojaa on nähnyt paikan päällä lentojen nousut ja laskut. Hakemuksia on tullut 1 187, ja osallistujia on ollut yhteensä 1 635. Ennätysmäärä, 350 000 katsojaa, oli paikalla Lontoossa, Iso-Britanniassa, kun taas 250 000 katsojan raja on saavutettu Puolan Poznanissa ja Saksan Hampurissa.

5. Vessa-aiheiset lentokoneet nousevat taivaalle

Kun Wrightin veljekset tekivät ensimmäisen hallitun, pitkäkestoisen lennon vuonna 1903, on epätodennäköistä, että he olisivat voineet ennakoida lentokoneita, jotka heidän ideansa ovat Red Bull Lentopäivässä synnyttäneet. Vuosien varrella monilla joukkueilla on ollut yllättävän skatologinen eli tuttavallisemmin vessahommiin liittyvä teema, kuten milanolaisjoukkue Mammacaccalla. Kyseessä oli italialainen vaippapukuinen kaveriporukka, joka hyppäsi alas lavalta ajaakseen ulosteeksi pukeutuneen ystävänsä veteen Nooperissa eli vessapaperiin perustuvassa koneessa. Ei sinänsä ollut yllättävää, että muut kilpailijat huuhtoivat joukkueen menestyksen viemäristä alas.

Nooper – vain yksi monista skatologisista ryhmistä © Chris Garrison/Red Bull Content Pool

6. Onko se lintu, onko se lentokone? Ei kun se on makkaravohveli

Voi vain ihmetellä, miten viisaat päät voivatkaan kohdata, kun katselee erilaisia lentäviä luomuksia, joita ympäri maailman on nähty. Monet näistä tekeleistä ovat erityisesti kiinnittäneet huomiota, ja yksi niistä on norjalainen joukkue Polse I Vaffel. Norjasta löytyy samanniminen kansallinen herkku, joka kirjaimellisesti tarkoittaa makkaraa vohvelissa — ja juuri sellainen heidän koneensa oli: sinappi- ja ketsuppipurkeiksi pukeutuneet joukkuetoverit peittivät lentäjän juuri ennen lentoa ketsuppilla ja sinappilla. Ei siis ole mikään ihme, että he pääsivät Oslossa liikkeelle, sillä heidän lentonsa oli silmiinpistävä mutta yllätyksettömän lyhyt.

Lentävä makkaravohveli? Miksipäs ei © Mats Grimsæth/Red Bull Content Pool

7. Pihvi joka ei paistunut

Paperilla Sveitsin teknologiainstituutin opiskelijaryhmällä, joka tunnetaan nimellä Ready for Steak-off, oli täysi syy luottaa yhteisen aivovoimansa johdattavan heidät pitkälle lennolle. Heidän tavoitteensa oli rikkoa maailmanennätys, ja heillä oli jopa silmiinpistävä rakennelma, kun ennen lentoa kokki puhallettavassa puvussa heilutteli ruoanlaittovälineitään. Ainoa ongelma oli, että kaikessa suunnittelussaan he eivät täysin olleet ottaneet huomioon lentokoneensa leveyttä, joten kun läheinen puu osui reitille, koneen siipi katkesi ja lopulta kone sukelsi nokka edellä ketsuppiin pukeutunut lentäjä ohjaimissa.

