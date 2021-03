1. Varusteiden valinta

Toisin kuin vapaalaskussa ja tavallisessa rinnelaskussa, kaduilla varusteiden eivät aina tarvitse olla huippukunnossa. Lauta ja siteet ottavat kaduilla helposti osumaa, koska kävelytiet ja kaiteet eivät luonnollisesti ole luotuja lumilautailua varten. Laudan valitseminen kaduille on helppoa, sillä laudan kunnolla ei niinkään ole merkitystä. Lauta voi hyvin olla aiemmilta vuosilta nurkkiin jäänyt parkkilauta tai verkosta ostettu käytetty lauta. Huonolla tuurilla uudesta laudasta voi päivän aikana tulla risainen ja naarmuinen jos spotti on ollut hankala, joten rahallisesti uuden laudan ottaminen spotille ei ole suotavaa.

2. Varusteiden huolto

Laudan huoltamisella voi hyvin pidentää sen käyttöikää katulaskemiseen. Syvemmätkin naarmut voidaan täyttää muovisella paikkaustikulla ja pienemmät naarmut täyttyvät tavallisella voiteella. Lautaan voi hyvin jättää hieman paksumman voidekerroksen pohjaan ja harjata sen sileäksi, jotta naarmut eivät hidasta vauhtia. Kantit menevät myös katujen hiekoituksesta nopeasti huonoon kuntoon joten niiden viilaaminen ja pyöristäminen on yleensä toimiva ratkaisu laudan toimivuuden säilyttämiseksi. Rautakaupasta haettu timanttiviila on kanttien huoltoon yleensä paras.

3. Spotin valitseminen