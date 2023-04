Monella vuoden alusta startannut elämäntapamuutos on jo kovassa vauhdissa, mutta samat viikosta toiseen pyörivät harjoitusohjelmat alkavat maistumaan jo puulta. Tai sitten saatat olla jo kokeneempi treenaaja, ja olet etsinyt nopeaa, mutta tehokasta treeniohjelmaa joka sopeutuu kiireiseen viikkoon.

Monella vuoden alusta startannut elämäntapamuutos on jo kovassa vauhdissa, mutta samat viikosta toiseen pyörivät harjoitusohjelmat alkavat maistumaan jo puulta. Tai sitten saatat olla jo kokeneempi treenaaja, ja olet etsinyt nopeaa, mutta tehokasta treeniohjelmaa joka sopeutuu kiireiseen viikkoon.

Ohjelma sisältää kolme treeniä viikkoa kohden, neljän viikon ajalle. Kolme tehokasta treeniä on helppo mahduttaa omaan arkeen, sillä jokainen treeni vie aikaa alle 60 minuuttia.

