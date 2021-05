Mahtuuko Aleksib TOP-5 pelinjohtajiin?

Legendaarinen IGL karrigan pelaa FaZessa toista kertaa © HLTV

Minkälainen on hyvä IGL?

Hyvä johtaja määritellään tietenkin joukkueen menestyksellä. Jääkiekossa sanotaan: "näytä minulle hyvä valmentaja ja minä näytän sinulle hyvän maalivahdin". CS:GO:ssa vastaava sanonta voisi taipua näin: "näytä minulle hyvä joukkue ja näytän sinulle hyvän IGL:n".

Pelinsisäiset johtajat saavat harvoin vaikuttaa täysin joukkueen kokoonpanoon, joten heidän on usein tultava toimeen niillä korteilla, jotka on heille jaettu. Hyvä IGL saa kuitenkin maksimaalisen arvon irti jokaisesta joukkueen pelaajasta.

Loistava esimerkki pelaajasta, joka on saanut pelaajistaan kaiken irti, on Astraliksen IGL Lukas " gla1ve " Rossander. Kovinkaan moni ei pitänyt Astraliksen legendaarista kokoonpanoa yksilötaidollisesti maailman parhaana, mutta gla1ve sai kaikki pelaajansa näyttämään maailman parhailta roolissaan. Dupreehille pedattiin eväät menestyä aggressiivisissa peleissään, device sai tukea tiimiltään ja pystyi loistamaan tasaisen mahtavana snaipperina, Magisk ankkuroi gla1ven täydellä luotolla ja xyp9x viimeisteli kierrokset.

Astralis on voittanut kolme Majoria putkeen © BLAST

Pelinjohtajan lautaselle tipahtaa kaikki likainen ja tylsä työ. Taustaduuni ja peleihin valmistautuminen on pääosin IGL:n hommaa, olkoonkin että joukkueet ovat viime aikoina palkanneet myös analystejä ja valmentajia avustamaan työssä. Virheiden löytäminen ja korjaaminen on pääosin IGL:n hommaa. Vaikeat ja kiittämättömät roolit pelin sisällä – arvasittekin jo – IGL:n hommaa.

Nykyään IGLtä odotetaan myös entistä enemmän vaikutusta pelin sisällä. Harva joukkue tyytyy siihen vanhaan malliin, että IGL on käytännössä hämäyskalkkuna palvelimella, joka kertoo taktiikat, mutta on pelillisesti askeleen tai kaksi muiden takana. Pelaajat kuten Complexityn Benjamin " blameF " Bremer ovat näyttäneet, että IGL voi olla jopa joukkueen paras pelaaja, jolle pedataan paikat loistaa.

Benjamin 'blameF' Bremer © Complexity

Top-5 IGL:t

Aleksi " Aleksib " Virolaiselta löytyy paljon hyviä työkaluja, mutta maailmassa on runsaasti erinomaisia pelinjohtajia. Pelinjohtajien arviointi on erittäin haastavaa ulkoa käsin, mutta käyttäen julkista tietoa, listataan CS:GO:n tämän hetken parhaat pelinjohtajat yllä mainituilla kriteereillä.

1. gla1ve (Astralis)

Ykkösvalinnan kanssa on turhaa leikkiä liikaa. Se on gla1ve ja vielä valtavalla marginaalilla. Nelinkertainen Major-voittaja on johtanut Astraliksen huikeisiin suorituksiin ja luonut pitkäkestoisen dynastian. Vaikka iso osa menestyksestä on parin vuoden takaa, johti gla1ve hiukan haavoittunutta Astralista kuitenkin neljään turnausvoittoon 2020.

Gla1ven johdolla Astralis mullisti kranaattien käytön huipputasolla. Näimme ennennäkemättömiä kranaatti-stackejä ja muutenkin timantiksi hiottua yhteenpelaamista Astralikselta, jota monet alkoivat kutsumaan täydelliseksi Counter-Strikeksi.

2. karrigan (FaZe)

Finn " karrigan " Andersen on saanut käytännössä jokaisen joukkueensa toimimaan. Oli joukkue kuinka rikki tahansa ennen karriganin saapumista paikalle, se ei hidastanut häntä, vaan karrigan otti työkalut käteen ja korjasi joukkueen uuteen uskoon hetkessä. Näin kävi esimerkiksi FaZen kanssa 2017-2018.

31-vuotias tanskalainen kykenee saamaan systeeminsä toimimaan nopeasti ja hänen suurin vahvuutensa on se, että hän saa tiimikavereistaan kaiken irti. Karrigan on suorastaan mestari siinä, että katsoo objektiivisesti pelaajaa ja osaa asettaa pelaajan täydellisesti sellaiseen rooliin, johon pelaaja on itsekin tyytyväinen

Karrigania hidastaa ainoastaan hänen oma impaktinsa. 0.90 HLTV rating edelliseen 12kk:een kertoo paljon. Se on tämän listan heikoin rating. Siitä huolimatta karrigan on yksi parhaista.

3. tabseN (BIG)

tabseN on pelannut BIGissä jo vuodesta 2017 asti © BIG

Sitten pääsemme listalla kohtiin, joista kaikki ei enää olekaan samaa mieltä. Johannes " tabseN " Wodarz on pelannut BIGissä yli neljä vuotta. Matkalle on mahtunut mukaan nousuja ja laskuja, mutta ottaen huomioon joukkueen pelaajat, on tabseN kiistatta menestynyt paremmin kun voisi odottaa. TabseNin yksilötaito nostaa hänet korkealle tällä listalla. Hänen 12kk:n HLTV-ratinginsä on 1.08.

Joukkueen tähdet ovat olleet syrsoN ja XANTARES, jotka ovat kelpo ammattilaisia, mutta se, että näillä tähdillä BIG on voittanut isoja turnauksia, kertoo paljon tabseNin osaamisesta. BIG on tasaisesti kuulunut top-5 joukkueisiin online-aikakaudella ja tulee olemaan erittäin mielenkiintoista seurata pystyykö joukkue jatkamaan samaan tapaan LANien palatessa aikatauluun.

4. Aleksib (OG)

Kyllä – suomalainen Aleksib mahtuu viiden parhaan IGL:n joukkoon. Suurin syy tähän on se, että Virolainen on nostanut kaksi hyvin erilaista joukkuetta kohti maailman kärkeä. Kuten kaikki jo tietävät, hän vei ENCEn maailmanrankinging toiselle sijalle. Saimme myös loistavan vertailukohdan siihen miltä ENCEn peli näytti Aleksib:n lähdön jälkeen, joten voimme helposti sanoa, että iso osa tuota menestystä oli IGL Virolainen.

Aleksib on kääntänyt päitä myös OG:ssa. Vaikka turnausvoitot ovat jääneet uupumaan, on OG ollut odotukset huomioiden menestyksekäs projekti.

"Bobin" johtaminen tunnetaan siitä, että hän on monesti itse avaamassa kierroksia ja näin luomassa tilaa joukkueelleen. Hän pystyy kovalla prosentilla johtamaan kierroksen tilanteeseen, jossa se on potentiaalisesti voitettavissa. 24-vuotiaalla pelinjohtajalla on kaikki mahdollisuudet sementoida itsensä kaikkien aikojen IGL:ien Hall of Fameen jatkaessaan samaa rataa.

5. nexa (G2)

nexa johtaa G2:sta jo toista vuotta © BLAST

Nemanja " nexa " Isaković johtaa tällä hetkellä G2:sta. Pelaajat ovat vaihtuneet tiuhaan. Olemme nähneet kennys:n lähdön, JaCkzia ja AmaNEkia kokoonpanossa ristiin ja nyt NiKo uusimpana lisäyksenä. Vaikka taso on ollut ailahteleva, ovat nexan joukkueiden huiput erittäin vakuuttavia. Viime vuonna G2 taisteli itsensä turnauksien finaaleihin peräti kolme kertaa.

On ollut hienoa nähdä nexan muutos puhtaasti fragaavasta johtajasta tiimipelaajaksi. Ennen G2:sta nexa pelasi CR4ZY:ssä ottoNdin kanssa, jolloin nexa suorastaan kantoi joukkuettaan, mutta nykyään, kun vastukset ovat koventuneet, on nexan pitänyt adaptoitua. Tämä nostaa serbialaisen viiden parhaan IGL:n haluttuun joukkoon.

Kunniamaininnat:

cadiaN (Heroic)

arT (FURIA)

apEX (Vitality)

FalleN (Liquid)

blameF (Complexity)

Tämä lista kuvastaa mielestäni tämänhetkistä tilannetta parhaiten ja jokainen näistä pelaajista saisi tarjouksia alta aikayksikön, jos he vain olisivat vapailla markkinoilla. Ne nimittäin tekisivät minkä tahansa joukkueen paremmaksi.