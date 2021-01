Historian kahdeksas Wings for Life World Run -hyväntekeväisyystapahtuma kerää jälleen varoja selkäydinvammojen tutkimukseen. Listasimme kuusi syytä, miksi juuri sinun kannattaa liittyä mukaan!

1. Pääset mukaan tekemään hyvää

Kun lähdet Wings for Life World Runiin, et tee sitä vain itsesi vuoksi. Osallistumismaksut menevät kokonaisuudessaan Wings for Life-säätiölle, jonka tehtävänä on löytää parannuskeino selkäydinvammoihin.

2. Ei ole olemassa mitään vastaavaa

Juoksussa käytetään ainutlaatuista virtuaalista maaliautoa, joka tunnetaan nimellä Catcher Car. Aloitat juoksusi samaan aikaan kaikkien osallistujien kanssa ympäri maailmaa, ja 30 minuuttia myöhemmin Catcher Car alkaa jahtaamaan teitä sovelluksessa. Siinä vaiheessa kun auto ohittaa sinut, juoksusi päättyy. Viimeinen auton tavoittama juoksija on maailmanlaajuinen voittaja. Vuoden 2020 mestari, britannialainen Michael Taylor , juoksi 69,92 kilometriä ja reilut neljä tuntia ennen kuin Catcher Car saavutti hänet.

Wings for Life World Run App Run 2018 Santiago, Chile © Alfred Jürgen Westermeyer/Wings for Life World Run

3. The Wings for Life World Run -sovellus on valmiina kilpailuun

Sovelluksessa toimivat liveseuranta ja Catcher Car mahdollistavat osallistumisen ihan jokaisessa maailman kolkassa. Sovellus pitää sinut ajan tasalla tapahtumista ja tsemppaa sinua ääniviestein juoksusi aikana.

4. Tässä kilpailussa selviät aina maaliin saakka

Catcher Car -formaatin takia tulet aina saavuttamaan maalin, sillä virtuaalinen maaliviiva lähestyy sinua vaikka olisit pysähtynyt. Voit asettaa itsellesi tavoitematkan johon tähdätä, olet sitten liikkeellä juosten, kävellen tai vaikka pyörätuolilla rullaten! Sovelluksesta löytyy myös laskuri, joka näyttää sinulle vaaditun vauhdin tavoitteesi saavuttamiseksi. Aiemmat kilpailijat ovat kertoneet, että Catcher Car on kirittänyt heidät jopa uusiin ennätyslukemiin.

5. Yhteistä hauskanpitoa

Huippu-urheilijoita. Aloittelijoita. Teinejä. Vanhuksia. Kaikkea siitä väliltä. Osallistujalista on juuri niin värikäs kuin maailma on. Sijainnista riippuen kilpailijoilla nähdään aurinkolaseja, otsalamppuja, sadeasuja, shortseja, lapasia ja paljon hymyjä. Tuhansien ihmisten kanssa hyvän asian puolesta juokseminen luo valtavasti iloa ja energiaa.

Wings for Life World Run App Run 2017 Spitzbergen, Norja © Adrian Pop for Wings/Life World Run

6. Voit olla osa maailmanlaajuista tapahtumaa

Osallistuessasi tulet osaksi yhteisöä, joka on kasvanut vuodesta 2014 lähtien. Toistaiseksi kilpailuun on osallistunut 700 000 ihmistä 195 eri maasta. Tämä väkijoukko on juossut yhteensä yli seitsemän miljoonaa kilometriä keräten lähes 30 miljoonaa euroa selkäydinvammojen tutkimiseen. Tätä perinnettä ei pysäytä mikään, ennen kuin parannuskeino on löydetty.