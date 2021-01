Viimeisten vuosien aikana suomalainen musiikki on monipuolistunut valtavasti. Suosittujen artistien ei enää tarvitse olla samasta sabluunasta ahdettuja suomipop-reliikkejä, vaan kiinnostavia julkaisuja tulee musiikin joka laidalta. Rap, rock, disco, pop: kaikki genrerajoitukset ovat teennäisiä ja turhia - eikä niiissä suomipop-reliikeissäkään mitään vikaa ole. Hyvä ja tuore musiikki on hyvää ja tuoretta musiikkia, oli se sitten millä tahansa nimikkeillä verhottua.

Pyrythekid