F1-kausi on tullut siihen pisteeseen, että ajamatta on enää yksi kilpailu. Se ajetaan viime vuosien perinteen tapaan Abu Dhabin Yas Marinan radalla. Maailmanmestaruus ratkesi jo aiemmissa kisoissa Mercedeksen Lewis Hamiltonin hyväksi, mutta muista sijoista käydään vielä kovaa taistelua. Mercedeksen toinen kuljettaja Valtteri Bottas on MM-sarjassa toisena, mutta Red Bull Racingin Max Verstappen vaanii takana 16 pisteen päässä.