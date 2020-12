Poikkeuksellinen rallikausi huipentuu Monzan maisemissa

eivät lähtökohtaisesti olleet aivan samalla viivalla kovimpien kilpailijoiden kanssa. Brittitiimi on rehellinen yksityistiimi, eikä täten operoi kymmenien miljoonien eurojen vuotuisella budjetilla.

M-Sportin väreissä ajavat Esapekka Lappi ja Teemu Suninen eivät lähtökohtaisesti olleet aivan samalla viivalla kovimpien kilpailijoiden kanssa. Brittitiimi on rehellinen yksityistiimi, eikä täten operoi kymmenien miljoonien eurojen vuotuisella budjetilla.

Tiimi ei ole kauden aikana ajanut testiä sitten maaliskuun, joten käytännössä suomalaiskaksikko on lähtenyt osakilpailuihin varsin heikolla valmistautumisella. Siitä huolimatta Suninen ennätti kauden kolmannessa rallissa, Meksikossa kolmanneksi.

Lähes täydellistä

Kalle Rovanperä lunasti odotukset välittömästi. Kuudesta ajetusta rallista Rovanperä on päässyt maaliin viidessä, eikä ensimmäistä palkintokorokesijoitusta tarvinnut pitkään odottaa. Se tuli heti Ruotsin rallissa helmikuussa, tavalla, joka sai kuusinkertaisen maailmanmestarin, Rovanperän tallikaverina ajavan

Kalle Rovanperä lunasti odotukset välittömästi. Kuudesta ajetusta rallista Rovanperä on päässyt maaliin viidessä, eikä ensimmäistä palkintokorokesijoitusta tarvinnut pitkään odottaa. Se tuli heti Ruotsin rallissa helmikuussa, tavalla, joka sai kuusinkertaisen maailmanmestarin, Rovanperän tallikaverina ajavan Sébastien Ogierinkin tunnustamaan nuoren suomalaisen paremmakseen. Ogier hävisi kaksintaistelun.

Uusi mestari?

Richard Burnsin ajamasta mestaruudesta on kulunut jo 19 vuotta.

Käytännössä se asettaa Evansille hienoisen etulyöntiaseman, vaikka walesilainen ei voi hengähtää suuresti. Ogier tietää moninkertaisena mestarina, mitä voittaminen vaatii, kun taas Evans on tilanteessa aavistuksen yllättäen, ensimmäistä kertaa. Brittilipun alla ajaville kuljettajille Evansin mestaruus tekisi hyvää, sillä edellisestä,

Käytännössä se asettaa Evansille hienoisen etulyöntiaseman, vaikka walesilainen ei voi hengähtää suuresti. Ogier tietää moninkertaisena mestarina, mitä voittaminen vaatii, kun taas Evans on tilanteessa aavistuksen yllättäen, ensimmäistä kertaa. Brittilipun alla ajaville kuljettajille Evansin mestaruus tekisi hyvää, sillä edellisestä, Richard Burnsin ajamasta mestaruudesta on kulunut jo 19 vuotta.

Rallina Monzan osakilpailu on erikoisemmasta päästä. Normaalioloissa, ilman koronaviruksen aiheuttamia rajoituksia Monzan kaltainen ralli ei ikinä ansaitsisi MM-arvoa, mutta tänä vuonna on toisin. Keskellä kautta ennätti olla puolen vuoden ajotauko, kun ralleja peruttiin yksi toisensa jälkeen. Tilanne ei juurikaan helpottunut syksyllä, kun rallikalenteria jouduttiin viime hetkellä rukkaamaan uuteen uskoon.

