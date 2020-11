Uutta Playstationia odottaneiden konsolipelaajien aika oli käydä jo tuskaisenkin pitkäksi, onhan Playstation 4:n julkaisusta vierähtänyt 7 vuotta. Nyt tuo pitkä odotus palkitaan, kun Playstation 5 saapuu kauppojen hyllyille 19. marraskuuta. Kilpaveljeään Xboxia viikon myöhemmin julkaistava, uuden sukupolven Playstation näyttää ulkoisesti upealta, eikä se jää sisällöltäänkään kilpailijan jalkoihin. Uuden ”Pleikkarin” suurin kehitysaskel on tapahtunut futuristisen ulkokuoren alla, ja suorituskykyä on huomattavasti enemmän kuin edeltävän sukupolven konsoleissa.

Moni pelaaja odottaa varmasti jo sormet syyhyten julkaisupäivää, mutta millainen pelitarjonta uudelle konsolille on? Uusi konsoli lupaa ja tarjoaa paljon, mutta millaisilla peleillä sen potentiaalia pääsee testaamaan? Sonyn esittelyissä on pyörinyt vain kourallinen pelejä, joten koko tarjonta on jäänyt pieneksi arvoitukseksi.

Arvoitukseen on kuitenkin ratkaisu. Me listasimme tähän artikkeliin kaikki pelit, joiden on vahvistettu löytyvän Playstation 5:lle heti julkaisupäivästä lähtien. Lista ei ole vielä järisyttävän pitkä, mutta valinnan varaa löytyy kaikenlaisten pelien ystäville.

Assassin's Creed Valhalla

Assassin's Creed Valhalla © Ubisoft

Suosittu pelisarja siirtyy muinaisesta Kreikasta hyytävään Norjaan ja sumuiseen Englantiin. Pelin päähahmo Eivor on peloton viikinki, joka johdattaa klaaninsa Norjan vuonoista 900-luvun Englantiin.

Borderlands 3

Peli julkaistiin alun perin jo vuoden 2019 syyskuussa, mutta se on säilyttänyt suosionsa shoot & loot -fanien keskuudessa. Tästä syystä pelistä on kehitetty bulkattu versio, joka pyörii uudella konsolilla 60fps nopeudella ja 4K-laadulla.

Call of Duty: Black Ops Cold War

Call of Duty: Black Ops Cold War © Activision

Maailmalla valtavaa suosiota nauttivan Call of Duty -räiskintäpelisarjan uusin tulokas julkaistaan vain muutamia päiviä ennen Playstationia. Cold War on ladattavissa ennakkoon jo nykykonsoleille, mutta ”cross-gen bundlen” valitessaan pelaajalla on mahdollisuus ladata uudelle konsolille optimoitu versio heti sen julkaisupäivänä, ilmaiseksi tietenkin.

Devil May Cry 5: Special Edition

Koe DmC 5 Sonyn huipputeknologian siivittämänä heti julkaisupäivänä. Tarvitseeko muuta edes kertoa?

DiRT 5

DiRT 5 © Codemasters

Fanien suosima rallipeli tekee paluun viidennellä osallaan. DiRT 5 tarjoaa tuttua rallimeininkiä häikäisevillä grafiikoilla ja realistisesti muuttuvilla olosuhteilla. Ja mikä parasta, voit lähteä baanalle heti Playstationin julkaisupäivänä.

Fortnite

Fortnite: Battle Royale © Epic Games

Tämä peli ei esittelyjä kaipaa. Vuonna 2017 julkaistu ilmainen battle royale -peli nousi valtavaan suosioon ja sillä on maailmassa jo yli 350 miljoonaa rekisteröitynyttä pelaajaa. Peli on ladattavissa lähes kaikille olemassa oleville alustoille, eikä uuden sukupolven konsolit tee asiaan poikkeusta. Epic Games on luvannut pelin ladattavaksi heti Playstationin julkaisupäivästä lähtien.

Mortal Kombat 11

Tappelupelien legendoihin kuuluvan Mortal Kombat -sarjan 11. osa. Peli on ollut julki jo aiemmalle konsolille, mutta tappelut saavat aivan uuden ulottuvuuden Playstation 5:n huipputekniikalla.

Watch Dogs: Legion

Ubisoftin Watch Dogs -pelisarjan kolmannessa osassa seikkaillaan hakkeriryhmän mukana lähitulevaisuuden Lontoossa. Peli julkaistiin nykyisille konsoleille lokakuun lopulla, ja Ubisoft on luvannut uuden konsolin kyvyille viritetyn version heti Playstationin julkaisupäiväksi.

Muita Playstation 5 -konsolin julkaisuun varmistuneita pelejä: