Red Bull 400 –juoksukilpailussa tehtiin jälleen uusi mäkiennätys

”Olo on hyvä ja helpottunut. Valmistautumisessani ei ollut merkittävää eroa viime vuoteen, sillä liikun ja urheilen muutenkin paljon. Isoin ero oli olosuhteissa: nyt oli paljon kylmempi, mikä tuntui hengityksessä. Red Bull 400 on hyvin järjestetty tapahtuma ja kaikilla juoksijoilla tuntuu olevan hyvä meininki. En ole vielä osallistunut joukkuekisaan, joten ensi vuonna se voisi olla itselleni hieno kokemus”, naisten finaalin voittanut Löfberg fiilisteli hymy huulillaan.

”Aivan mahtava fiilis – Red Bull 400 on paras tapahtuma ikinä. Yksi osa valmistautumistamme on porrasjuoksu, mutta erinomainen joukkuehenkemme siivitti meidät jälleen voittoon. Aiomme juhlia tätä pitkään”, Team Estonian nelihenkinen joukkue tiivisti voittotunnelmansa.

