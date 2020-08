Red Bull 400 - Tapahtumaopas kilpailijoille ja katsojille

Red Bull 400 -ylämäkijuoksukilpailu järjestetään kolmantena vuotena peräkkäin Lahden suurmäessä lauantaina 29.8.2020. Tähän loppuunmyytyyn tapahtumaan on ilmoittautunut 1500 urheaa juoksijaa, jotka lähtevät ottamaan mittaa itsestään, toisistaan ja legendaarisesta Lahden suurmäestä.

Kilpailijoiden ilmoittautuminen

Katsojille tapahtuma on ilmainen eikä vaadi erillistä ennakkoilmoittautumista. Tapahtuma-alueelle on varattu yleisölle reilusti katsomotilaa riittävillä turvaväleillä sekä sijoitettu useita hygieniapisteitä.

Miten pääsen tapahtumapaikalle?

Lahteen on helppo tulla kaikista ilmansuunnista eri puolilta Suomea. Kaupunkiin voi matkustaa esimerkiksi junalla, linja-autolla tai omalla autolla. Lue lisää Lahden joukkoliikenteestä

Kilpailunumeron ja -paidan haku

Tapahtuma-alueelta löytyy katettu jonotusalue, jossa kontrolloidaan kilpailijoiden pääsyä hakemaan numerolappu ja kisapaita. Tämä mahdollistaa muun muassa turvavälien pitämisen. Jonotusalueelle, sekä koko tapahtuma-alueelle on järjestetty käsienpesu- ja desinfiointipisteitä. Suositellemme, että osallistujat käyttävät maskeja sekä jonottaessa että kilpailunumeron ja -paidan haun aikana. Toivomme, että kilpailuun osallistuvilla henkilöillä olisi oma maski mukana, mutta tarvittaessa maskeja on myös tarjolla osallistujille jonotuksen yhteydessä.

Tapahtuma-alue

Alueelta löytyy erilliset pukuhuonetilat sekä miehille että naisille, mutta suuren osallistujamäärän takia tilat tulevat käymään väistämättä ahtaiksi eli varauduthan tähän. Pukuhuoneiden lisäksi kilpailijoille on järjestetty arvotavarasäilytys kisainfon yhteydessä.

