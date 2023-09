Red Bull 400: Valta vaihtui Lahden suurmäessä

”Voitto on ollut tavoitteenani jo muutaman vuoden ajan. Sitä kohti olen tehnyt töitä joka kesä ja nyt kun se vihdoin toteutui, niin on kyllä hyvä fiilis! Maastohiihto on aina ollut päälajini ja harrastuksiini kuuluu myös juoksua ja pyöräilyä – eli kestävyyspainoitteista toimintaa. Läheisten, tyttöystävän ja perheen tuki on ollut itselleni urheilutapahtumiin osallistuessa todella tärkeää. Tämä vaatii tietynlaista uhrautumista ja keskittymistä ja he ymmärtävät, että kilpailuihin valmistautuminen vie paljon aikaa. Eiköhän tästä jollakin tavalla lähdetä juhlimaan voittoa – katsotaan myöhemmin tarkemmin, että minkälainen suunnitelma”, Palin fiilisteli voittoaan.