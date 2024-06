Red Bull Can You Make It? - Lue kooste vuoden odotetuimmasta seikkailusta!

Red Bull Can You Make It? 2024 -kuvagalleria

...jos yksi Red Bull Can You Make It? 2024 -voittaja pitää kuitenkin valita

Red Bull Can You Make It? 2024 -numeroina

on elämysten täyteinen kilpailu, jossa joukkueet matkustavat Euroopan halki käyttäen ainoastaan Red Bull -tölkkejä valuuttana. Tämä seikkailu haastaa osallistujat löytämään keinoja selviytyä mitä erilaisimmista tilanteista luovuuden, heittäytymisen sekä Red Bullin avulla. Kilpailu haastaa joukkueet henkisesti ja fyysisesti, mutta tarjoaa samalla elinikäisiä muistoja ja kokemuksia. Lue alta, mitä kaikkea tämän vuoden Red Bull Can You Make It? -tapahtuma piti sisällään:

RED BULL CAN YOU MAKE IT? THE ADVENTURE OF A LIFETIME!

Viikon kestävä seikkailu Red Bull Can You Make It? sai alkunsa 21. toukokuuta, kun 267 tiimiä lähtivät viidestä eri lähtökaupungista: Kööpenhamina, Milano, Barcelona, Budapest, Amsterdam, valloittamaan Eurooppaa - Red Bull -tölkit ainoana valuuttana. Ikimuistoisen ja tapahtumarikkaan matkan aikana tiimien tuli käydä vähintään kolmessa eri maassa ja suorittaa erilaisia tehtäviä Checkpointeilla matkalla kohti maaliviivaa Berliinissä.

Viikon kestävä seikkailu Red Bull Can You Make It? sai alkunsa 21. toukokuuta, kun 267 tiimiä lähtivät viidestä eri lähtökaupungista: Kööpenhamina, Milano, Barcelona, Budapest, Amsterdam, valloittamaan Eurooppaa - Red Bull -tölkit ainoana valuuttana. Ikimuistoisen ja tapahtumarikkaan matkan aikana tiimien tuli käydä vähintään kolmessa eri maassa ja suorittaa erilaisia tehtäviä Checkpointeilla matkalla kohti maaliviivaa Berliinissä.

Viikon kestävä seikkailu Red Bull Can You Make It? sai alkunsa 21. toukokuuta, kun 267 tiimiä lähtivät viidestä eri lähtökaupungista: Kööpenhamina, Milano, Barcelona, Budapest, Amsterdam, valloittamaan Eurooppaa - Red Bull -tölkit ainoana valuuttana. Ikimuistoisen ja tapahtumarikkaan matkan aikana tiimien tuli käydä vähintään kolmessa eri maassa ja suorittaa erilaisia tehtäviä Checkpointeilla matkalla kohti maaliviivaa Berliinissä.

Kilpailussa ei ollut toki kyse ainoastaan siitä, mikä tiimi ylittää maaliviivan ensimmäisenä Berliinissä, vaan mikä tiimi on onnistunut kerryttämään eniten omaa pistesaldoaan. Pisteitä tiimit saivat suoritetuista tehtävistä, matkustetun matkan pituudesta ja ennen kaikkea siitä, kuinka paljon he ovat pystyneet heittäytymään ja dokumentoimaan oman matkan kulkua erilaisten vlogien muodossa.

Kilpailussa ei ollut toki kyse ainoastaan siitä, mikä tiimi ylittää maaliviivan ensimmäisenä Berliinissä, vaan mikä tiimi on onnistunut kerryttämään eniten omaa pistesaldoaan. Pisteitä tiimit saivat suoritetuista tehtävistä, matkustetun matkan pituudesta ja ennen kaikkea siitä, kuinka paljon he ovat pystyneet heittäytymään ja dokumentoimaan oman matkan kulkua erilaisten vlogien muodossa.

Kilpailussa ei ollut toki kyse ainoastaan siitä, mikä tiimi ylittää maaliviivan ensimmäisenä Berliinissä, vaan mikä tiimi on onnistunut kerryttämään eniten omaa pistesaldoaan. Pisteitä tiimit saivat suoritetuista tehtävistä, matkustetun matkan pituudesta ja ennen kaikkea siitä, kuinka paljon he ovat pystyneet heittäytymään ja dokumentoimaan oman matkan kulkua erilaisten vlogien muodossa.

Tämän vuoden Red Bull Can You Make It? -kilpailussa nähtiin myös ennätysmäärä suomalaisia kilpailijoita, kun kansallisen hakuprosessin jälkeen rinkat ja passit pakkasivat nämä viisi tiimiä:

Tämän vuoden Red Bull Can You Make It? -kilpailussa nähtiin myös ennätysmäärä suomalaisia kilpailijoita, kun kansallisen hakuprosessin jälkeen rinkat ja passit pakkasivat nämä viisi tiimiä:

Tämän vuoden Red Bull Can You Make It? -kilpailussa nähtiin myös ennätysmäärä suomalaisia kilpailijoita, kun kansallisen hakuprosessin jälkeen rinkat ja passit pakkasivat nämä viisi tiimiä:

-tiimit olivat tuttuja kasvoja vuoden 2019 Red Bull Can You Make It? -hausta, mutta pandemian vuoksia heillä siirtyi osallistuminen "villeinä kortteina" tähän vuoteen.

Red Bull Can You Make It? - Nämä tiimit lähtevät valloittamaan Euroopan

Matkalle lähteminen on aina mukavaa, mutta jos sinulta viedään omat henkilökohtaiset tavarat, kuten lompakko ja kännykkä pois, ja annetaan viikko aikaa selviytyä Euroopan halki kohdekaupunkiin, ollaan melko epämukavuusalueella - toisaalta silloinhan ne ikimuistoisimmat hetket syntyvät. Tämän vuoden Red Bull Can You Make It? ei ole yhtään poikkeus ja joukkueet tapasivatkin mitä auttavaisimpia ihmisiä matkan varrella.

Matkalle lähteminen on aina mukavaa, mutta jos sinulta viedään omat henkilökohtaiset tavarat, kuten lompakko ja kännykkä pois, ja annetaan viikko aikaa selviytyä Euroopan halki kohdekaupunkiin, ollaan melko epämukavuusalueella - toisaalta silloinhan ne ikimuistoisimmat hetket syntyvät. Tämän vuoden Red Bull Can You Make It? ei ole yhtään poikkeus ja joukkueet tapasivatkin mitä auttavaisimpia ihmisiä matkan varrella.

Matkalle lähteminen on aina mukavaa, mutta jos sinulta viedään omat henkilökohtaiset tavarat, kuten lompakko ja kännykkä pois, ja annetaan viikko aikaa selviytyä Euroopan halki kohdekaupunkiin, ollaan melko epämukavuusalueella - toisaalta silloinhan ne ikimuistoisimmat hetket syntyvät. Tämän vuoden Red Bull Can You Make It? ei ole yhtään poikkeus ja joukkueet tapasivatkin mitä auttavaisimpia ihmisiä matkan varrella.