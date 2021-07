Jos haluat tähdätä huipputason kalliouimahyppääjäksi, siihen on vain yksi oikea tapa: rakasta lajia niin paljon, että pieni teline kallionkielekkeellä alkaa tuntumaan kodilta.

Hyvä kalliouimahyppääjä hallitsee itsensä, niin tunteet kuin kehonkin. Sinä lyhyenä aikana kun hyppääjä matkaa lavalta veteen, maailma on hyvin pieni paikka, jossa oikein ajoitettu liike on tärkein asia.

Se on keskittymistä ja hetkessä elämistä, jota on vaikea kokea muualla.

Siihen tunteeseen pääseminen ei kuitenkaan ole helppoa. Ne jotka siihen kykenevät, ovat oppineet elämään pelon kanssa.

Kuuntele koko aihetta käsittelevä keskustelu Beyond the Ordinary -podcastista:

Korkean paikan pelko on luonnollista

Kuvittele itsesi Red Bull Cliff Divingin kilpailulavalle. Katsot alas veteen ja se kimaltelee kauempana kuin osasit edes pelätä. Varpaasi alkavat koukistumaan lavan reunalle pelkästä jännityksestä.

Naisten kilpailulava kohoaa 21 metriin veden pinnasta, miesten lava 27 metriin.

27 metrin korkeus vastaa kahdeksankerroksista kerrostaloa. Useimmille ihmisille tulee huimausta jo siitä korkeudesta alas kurkatessa. Sille on myös selitys. Aivot käyttävät kolmea eri signaalia pitääkseen sinut tasapainossa. Maan tuntumaa jalkojen alla, sisäkorvan tasapainoaistia ja tietenkin näköä. Korkean paikan paha olo liittyy nimenomaan näköaistin häiriöön.

Yksinäinen sukeltaja – Rhiannan Iffland hyppää alas Bulgarian Lone Rockilta © Ivaylo Donchev/Red Bull Content Pool Rhiannan Iffland valmistautuu hyppyyn © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Kun kaikki menee hyvin, hyppääjä sukeltaa veteen kuin neula kankaaseen – vesi ei juuri roisku, eikä veden vaste tee kipeää. Kun hyppääjä nousee pintaan, hän kuulee yleisön mylvivän ja näkee tuomareiden antamat pisteet. Se hetki on pelkkää iloa ja nautintoa. Jos kaikki menee pieleen niin – no, pelastussukeltajat ovat paikalla syystä. Useimmiten syy on aivotärähdys.

Henkinen valmistautuminen

Tapasimme Aimee Harrisonin . Hän on yksi kilpailijoista joka kiertää parhaillaan Red Bull Cliff Diving maailmansarjaa. Uusi kausi starttasi Ranskan Saint-Raphaëlista 12. kesäkuuta. Aimee ei ole koskaan ollut täysin sinut korkeiden hyppyjen kanssa.

Pieni hyppytasanne korkealla kalliolla – 25-vuotias Winnipegin kanadalainen ei koskaan halunnut sinne. Tosiasiassa, hänellä oli aiemmin uimahyppyurallaan tapana tehdä vaihtokauppaa valmentajansa kanssa, jotta välttäisi kymmenen metrin uimahypyt. Hän ui ylimääräisiä kierroksia, siivosi pukuhuoneita ja teki mitä tahansa, jotta välttäisi hypyt kymmenestä metristä.

Nyt hän valmistautuu hyppäämään huomattavasti korkeammalta.

Aimee opiskelee kauden ulkopuolella käyttäytymispsykologiaa, joten hän on juuri oikea henkilö kertomaan pelosta. Pyysimme kertomaan, miten hän käsittelee omaa pelkoaan.

"Kalliouimahyppyjen tekeminen on 20 prosentia fyysinen ja 80 prosentia henkinen suoritus. Tiedät että pystyt niihin hyppyihin. Fyysinen puoli ei ole ongelma. Tärkeämpää on saada oma pää hyppyyn mukaan", hän sanoo.

Uimahyppyjen tekeminen on 20 prosentia fyysinen ja 80 prosentia henkinen suoritus. Aimee Harrison

Aimeen nostot ovat kiinnostavia, sillä hän on muuttanut huomattavasti tapaansa lähestyä hyppyjen henkistä painetta.

Aimeen tapa ei sovi kaikille. Moni hyppääjä vain sulkee pelon ulkopuolelle eikä anna sille tilaa. Aimee pyrkii pikemminkin tiedostamaan pelkonsa ja hyväksymään sen. "Käytin ennen 'sinun täytyy kohdata pelkosi' -mentaliteettia, mutta nykyään keskityn sen tiedostamiseen ja hyväksymiseen."

Aloittaminen vaatii paloa ja rohkeutta

Kalliouimahyppääjäksikään ei ole yhtä ja ainoaa oikeaa tietä. Useimpien hyppääjien tarina menee kuitenkin jotenkin näin: he aloittivat uimisen altaassa, jotkut uimakoulun kautta. Jossain vaiheessa he näkivät syvän altaan hyppytornit ja kiinnostuivat. Kuten miesten moninkertainen mestari Gary Hunt itse sanoo: "Näytti kuin uimahyppääjillä olisi paljon hauskempaa!"

Gary Hunt hyppää 25m korkeudesta Beirutissa © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Jossain vaiheessa kiinnostuksen lisäksi kasvoi rohkeutta ja he menivät kokeilemaan. Osa heistä koukuttui ja alkoi lopulta kilpailemaan. Ensin yhden metrin pomppulaudalta, sitten kolmen metrin pomppulaudalta ja lopulta kymmenen metrin tornista.

Mutta miten siirtyä vielä korkeampiin hyppyihin, kuten mainittuihin 21 ja 27 metriin? Se vaatii omistautumista ja pientä kiertoreittiä. Kalliouimahyppääjän pitää olla niin rakastunut lajiin, että liittyisi sen takia vaikka sirkukseen – lähes kirjaimellisesti.

Maailmassa on hyvin vähän paikkoja, joissa pääsee hyppäämään turvallisesti tarvittavista korkeuksista. Luonnonkallioilta on mahdollista löytää hyviä paikkoja, mutta turvallinen suoritus vaatii aina pelastussukeltajia ja tähystäjiä. Hyppääjä saattaa nimittäin kärsiä lyhyen "blackoutin" iskeytyessään veteen. Helpoin paikka löytää tarvittavat turvatoimet on uimahyppyshowt. Sellaisia voi löytää huvipuistoista ja sirkuksista. Kuulostaa vaivalloiselta, mutta ne ovat harvoja paikkoja saada kokemusta korkeista hypyistä. Kuten sanottua, huipulle halutessaan täytyy olla todella omistautunut.

Orlando Duque ja Jonathan Paredes syöksyvät Cenote Ik Kiliin Meksikossa © Jose Duch/Red Bull Content Pool

Tämä saattaa herättää kysymyksen, että miten lajiin voi niin palavasti rakastua. Oikea vastaus on yleisö, lyhyt ajan seisauttava hetki jonka liidät ilmassa, sekä onnistumisesta tuleva adrenaliiniryöppy. Useimmat ihmiset kammoksuisivat niin korkeita paikkoja ja varsinkin sitä piinaavaa odotusta ennen omaa hyppyvuoroa. Voidaan puhua jo pelosta. Myös kalliouimahyppääjät on todistettu normaaleiksi ihmisiksi, he vain ovat oppineet elämään pelkonsa kanssa ja käsittelemään sitä.

Stressin kanssa elämistä

Gary Hunt tykkää pallotella kisapaikoilla. Se on hänen tapansa lievittää stressiä ja pitää mieli kasassa. Miten se toimii?

Kalliouimahyppääjän rituaalit ja rutiinit

Hyppääjät pääsevät useimmiten treenaamaan kisahyppyään edellisenä päivänä. Heillä on vain muutama yritys aikaa totutella hyppypaikkaan, sillä jokainen kilpailupaikka on hyvin erilainen. Kisapäivää edeltävä lämmittelypäivä on juuri tähän tarkoitukseen. Kilpailijat lähestyvät harjoituksia ylensä kolmessa osassa. He hyppivät 10 metrin korkeudesta ja keskittyvät vuorotellen hyppyyn, lähestymiseen ja alastuloon. Itse kisalavalla koko paketti laitetaan kerralla kasaan. Silloin ei ole aikaa miettiä, vaan lihasmuistin täytyy olla kunnossa.

"Ajattelet varmaan ettei lihaksella ole muistikapasiteettia, olet ihan oikeassa", Aimee sanoo.

"Kaikki tapahtuu aivojen ja hermoston välillä", hän jatkaa. "Joka kerta kun liikut, rakennat hermoratoja. Lukuisten toistojen jälkeen hermoradat juurtuvat muistiin."

Etkö usko? Jos olet parhaillaan puhelimella, kokeile seuraavaa: avaa uusi sähköposti ja sulje silmäsi. Sen jälkeen naputa oma nimesi. Isolla todennäköisyydellä saat nimesi täysin oikein. Se tulee lihasmuistista. Kalliouimahyppääjät tekevät täysin samaa kieppuessaan ilmassa 90 kilometrin tuntivauhdilla kohti vettä. Osa hyppääjistä sulkee silmänsä hypyn aikana, jotta keskittyminen ei mene nähtyyn vaan kaikki tulee muistista.

Riskien ymmärtäminen tärkeää

Luultavasti kukaan ei ole viettänyt yhtä paljon aikaa Red Bull Cliff Divingin hyppytasanteella ilman ainuttakaan hyppyä, kuin Dean Treml . Uusiseelantilainen valokuvaaja on toiminut tapahtumien valokuvaajana vuodesta 2009 lähtien. Kysyimme häneltä, millaisia hyppääjät ovat tasenteella juuri ennen suoritusta. "Varmistan aina hyppääjältä, saanko olla hänen kanssaan tasanteella. Lähes kaikki vastaavat aina myönteisesti. Hyppääjillä on hyvin erilaisia tapoja lähestyä suoritusta. Puolalainen Kris Kolanus on hyvin keskittynyt ja hiljentyy paikallaan ennen hyppyä. Olen itse hiljaa ja annan hänen tarvitsemansa tilan. Muut ovat hieman rennompia." Kuinka rentoja? Dean naurahtaa. "Muistan kun olin ensimmäistä kertaa hyppytasanteella nuoren Orlando Duquen kanssa. Esittelin itseni kohteliaasti ja kysyin voinko olla hänen kanssaan tasanteella. Hän katsoi minua silmiin ja totesi "Ei paskaakaan väliä!"

Dean on päässyt näkemään myös lajin suuren murroksen: "Red Bull Cliff Diving oli aikanaan vai pienen porukan hauskanpitoa. Kaikki kävivät harrastuksen ohella muissa töissä. Nyt meillä on globaali kiertue ja kierrämme ympäri maailmaa. Aiemmin välipäivinä juhlittiin ja keskityttiin hauskanpitoon. Se ei ollut niin vakavaa ja kilpailuhenkistä kuin nykyään."

Yksi asia joka ei ole muuttunut, on kilpailijoiden veljellinen (ja siskollinen vuodesta 2014 lähtien) huolenpito kilpakumppaneistaan. On vain muutamia urheilulajeja, jossa huolehditaan yhtä paljon kovimman kilpakumppanin turvallisuudesta. Huoli on myös ihan aiheellista, sillä jo muutaman asteen virhe veteentulossa saa ikävää jälkeä aikaan ja tarjoaa vähintään mojovat mustelmat.

Onkin siis hyvin yllättävää, että kalliouimahyppääjät eivät pidä itseään adrenaliiniaddikteina ja hurjapäinä. Lajissa on vain niin paljon riskejä, ettei se sovi liian rämäpäiselle luonteelle.

Kalliouimahyppääjän on tärkeää ymmärtää kaikki realiteetit. Kolmen sekunnin suoritus vaatii vuosia suunnittelua, harjoittelua ja mielikuvaharjoittelua. Pyöriessäsi volttia samalla kun kiidät veden pintaa kohti kovempaa kuin ajat autolla, aika tuntuu pysähtyvän. Pelkoa? Se jää jo hyppytasanteelle. Jos olet fiksu, pelko palaa kyllä vielä puseroon. Tai tässä tapauksessa uimahousuihin. Jokaisen suorituksen jännittäminen auttaa valmistautumaan lajin riskien vaatimalla tasolla.

Hypyn jälkeen pelko vaihtuu riemuun © Predrag Vučković/Red Bull Content Pool

Lataa ilmainen Red Bull TV appi ja katso Red Bull Cliff Diving tapahtumia kaikilla laitteillasi! Lataa appi täältä .