Red Bull Dance Your Style 2026: Tutustu finalistitanssijoihin!

Haastattelimme tulevia finalisteja saadaksemme kurkistuksen heidän taustaansa ja tunnelmiinsa ennen Suomen finaalia. Tutustu tanssijoihin alta:

01 Pajatso

Päätanssityyli: Locking

Alkuperäinen Red Bull Red Bull Energy Drink -energiajuoma Lue lisää

Will Funk For Food -crew:ta edustava Sami Pajari, Pajatso tuo Red Bull Dance Your Style -lattialle lockingia Espoosta. Tanssijana häntä inspiroi ennen kaikkea musiikki, mutta lähes yhtä tärkeässä roolissa ovat muut tanssijat ja heidän energiansa.

Pajatson matka tanssin pariin alkoi voimistelun lopettamisen jälkeen, kun hänen äitinsä ajatteli, että rytmiä sisältävä harrastus voisi olla hyvä seuraava askel. Hän päätyi Teemu Kullbergin, silloisen Teemu Korjuslommin, tanssitunnille ja näki Teemun sekä Wilhelm Blombergin tanssivan lockingia. Tyyli teki välittömästi vaikutuksen, eikä Pajatso voinut uskoa, kuinka siistiltä se näytti. Nyt ympyrä on sulkeutunut, sillä hän saa kutsua molempia tanssijoita crew-kavereikseen Will Funk For Foodissa.

Red Bull Dance Your Stylessa Pajatso odottaa erityisesti korkeatasoista tuotantoa, upeaa tapahtumapaikkaa ja mahdollisuutta päästä osaksi näyttävää tanssitapahtumaa.

Pajatso © Elias Ryynänen / Red Bull Content Pool

02 Joonatan

Päätanssityyli: Hip Hop

Espoota edustava Joonatan tuo Red Bull Dance Your Style -lattialle oman hip hop -tyylinsä ja energiansa. Tanssijana häntä inspiroivat ennen kaikkea musiikki ja musikaalisuus sekä battle-tapahtumat, joista hän ammentaa jatkuvasti uutta inspiraatiota omaan tekemiseensä.

Tanssi ja musiikin tahtiin liikkuminen ovat aina olleet luonteva osa Joonatanin elämää. Hip hop tuntui alusta asti omalta ja inspiroivalta tyyliltä, ja sen myötä siitä muodostui luontevasti hänen päälajinsa.

Red Bull Dance Your Stylessa Joonatan odottaa eniten mahdollisuutta päästä jakamaan energian muiden tanssijoiden kanssa ja kokemaan yhdessä tapahtuman ainutlaatuisen tunnelman.

Joonatan © Elias Ryynänen / Red Bull Content Pool

03 Mana

Päätanssityyli: Commercial/Hip Hop

Kauniaista edustava Mana tuo Red Bull Dance Your Style -lattialle commercialin ja hip hopin yhdistelmän. Tanssijana häntä motivoi erityisesti mahdollisuus edustaa yhteisöä, jonka kaikilla jäsenillä ei ole samanlaista mahdollisuutta harrastaa lajia.

Manan matka tanssijaksi alkoi koulun street dance -kerhosta. Sen jälkeen hän on kehittänyt omaa tyyliään monipuolisesti erilaisten tanssituntien kautta niin verkossa kuin paikan päällä. Matkan varrella saadut opit ja kokemukset ovat auttaneet häntä löytämään oman suunnan ja rakentamaan itselleen ominaisen tavan tanssia.

Red Bull Dance Your Stylessa Mana odottaa erityisesti suuren yleisön eteen pääsemistä ja sen tuomaa ainutlaatuista energiaa.

Mana © Elias Ryynänen / Red Bull Content Pool

04 J.Robin

Päätanssityyli: Popping

Helsingissä nykyään vaikuttava J.Robin tuo Red Bull Dance Your Style -lattialle poppingia ja ennen kaikkea aitoa rakkautta tanssia kohtaan. Hänen tanssicrew’nsa toimii Melbournessa, Australiassa, mutta tällä hetkellä hän itse asuu ja tanssii Helsingissä.

J.Robinin matka tanssin pariin alkoi yksinkertaisesta tavoitteesta: hän halusi oppia moonwalkin. Poppingin maailmaan tutustuessaan hän huomasi nopeasti rakastuneensa tanssiin, ja tyylistä muodostui hänelle luontevin tapa ilmaista itseään. Vaikka J.Robin työskentelee myös toisella alalla, tanssin tuoma vapauden ja ilon tunne motivoi häntä jatkamaan päivästä toiseen.

Red Bull Dance Your Stylessa J.Robin odottaa erityisesti muiden tanssijoiden kohtaamista, yhteisen energian jakamista tanssilattialla sekä eri tyyleistä inspiroitumista. Samalla hän toivoo voivansa inspiroida muita omalla tanssillaan.

J.Robin © Elias Ryynänen / Red Bull Content Pool

05 Hozan

Päätanssityyli: Popping

Vantaalta tuleva Hozan tuo Red Bull Dance Your Style -lattialle poppingia, vahvaa musikaalisuutta ja oman persoonallisen tyylinsä. Hänen suurin inspiraation lähteensä on musiikki, ja tavoitteena on saada tanssi näyttämään siltä kuin se olisi yhtä musiikin kanssa.

Hozanin matka tanssijaksi ja poppingin pariin alkoi pitkälti battlejen kautta. Hän seurasi niitä aktiivisesti ja inspiroitui tanssijoiden energiasta, musikaalisuudesta ja luovuudesta. Se sytytti halun oppia itse lisää ja löytää oma tapa ilmaista itseään poppingin kautta.

Red Bull Dance Your Stylessa Hozan odottaa erityisesti yleisön ja muiden tanssijoiden luomaa energiaa. Hän haluaa päästä näyttämään omaa tyyliään ja poppingin monipuolisuutta sekä jakamaan hauskoja ja spontaaneja hetkiä yleisön kanssa.

Hozan © Elias Ryynänen / Red Bull Content Pool

06 SYNC

Päätanssityyli: Krump

Washington DC:stä tuleva SYNC tuo Red Bull Dance Your Style -lattialle krumpia, vahvaa energiaa ja persoonallista ilmaisua. Tanssijana häntä inspiroi ja motivoi ennen kaikkea yhteisö sekä tanssin kautta syntyvä yhteys muihin ihmisiin.

SYNCin matka tanssijaksi alkoi hänen ollessaan vielä ujo lapsi. Step Up 2 -elokuvan nähtyään hän inspiroitui tanssista ja löysi siitä uuden tavan ilmaista itseään. Myöhemmin hän löysi ympärilleen tanssiyhteisön ja päätyi ensimmäisiin krump-treeneihin. Siitä alkoi matka, joka jatkuu edelleen.

Red Bull Dance Your Stylessa SYNC odottaa kaikkein eniten yleisön energiaa ja sen tuomaa ainutlaatuista tunnelmaa tanssilattialle.

Germal / SYNC © Elias Ryynänen / Red Bull Content Pool

07 Lilja

Päätanssityyli: Whacking, Locking, Hip Hop

Helsingistä tuleva Lilja tuo Red Bull Dance Your Style -lattialle monipuolisen yhdistelmän whackingia, lockingia ja hip hopia. Häntä inspiroivat erityisesti katutanssiyhteisön vahva yhteisöllisyys sekä mahdollisuus saada jatkuvasti uusia ideoita ja inspiraatiota muilta tanssijoilta. Tanssissa häntä kiehtoo myös jatkuva mahdollisuus oppia ja kehittyä, sillä tanssijana ei ole koskaan täysin valmis.

Lilja aloitti tanssimisen jo nelivuotiaana, ja siitä lähtien tanssi on ollut tärkeä osa hänen elämäänsä. Hip hopin parissa hän on treenannut yhdeksänvuotiaasta asti ja kilpaillut pitkään SM-tasolla. Lockingissa häntä kiehtovat erityisesti tyylin energisyys ja leikkisyys, kun taas whackingista hän on löytänyt voimaannuttavan tavan ilmaista feminiinisyyttä ja erilaisia tunteita.

Red Bull Dance Your Stylessa Lilja odottaa kaikkein eniten energian jakamista yleisön ja muiden tanssijoiden kanssa.

Lilja © Elias Ryynänen / Red Bull Content Pool

08 Razor

Päätanssityyli: Hip Hop

Tampereelta tuleva Razor tuo Red Bull Dance Your Style -lattialle hip hopia ja oman persoonallisen tapansa ilmaista itseään. Häntä inspiroivat erityisesti hyvä musiikki, tanssin tarjoama ilmaisunvapaus sekä ajatus siitä, että aina on mahdollista oppia ja kehittyä lisää.

Razorin matka tanssin pariin alkoi lapsena hieman yllättävällä tavalla, kun hän sai joululahjaksi Xbox 360 -pelikonsolin ja löysi Dance Central -pelin. Innostus kasvoi nopeasti rakkaudeksi tanssia kohtaan, ja pelin läpäistyään Razor suuntasi heti ensimmäisille tanssitunneille. Hip hop valikoitui omaksi lajiksi erityisesti musiikin kautta, ja tyyli on alusta asti tuntunut hänelle luontevalta.

Red Bull Dance Your Stylessa Razor odottaa ennen kaikkea mahdollisuutta haastaa itseään ja laittaa omat taitonsa koetukselle.

Jesse Vaskela / Razor © Elias Ryynänen / Red Bull Content Pool

09 Kalle

Päätanssityyli: Hip Hop

Helsingistä tuleva Kalle tuo Red Bull Dance Your Style -lattialle hip hopia, vahvaa musikaalisuutta ja monipuolista tanssitaustaa. Häntä inspiroivat erityisesti taitavat tanssijat, jotka motivoivat kehittymään, sekä musiikki, joka toimii yhtenä hänen suurimmista inspiraation lähteistään. Hyvän biitin kuullessaan Kalle alkaa lähes automaattisesti miettiä, millainen liike sopisi sen rytmiin.

Kallen matka tanssijaksi alkoi jo lapsena, kun hänen äitinsä vei hänet ensimmäiselle tanssitunnille. Ryhmän ainoana poikana jännitys oli aluksi suuri, mutta pian tanssi alkoi tuntua omalta. Vahva musiikkitausta auttoi ymmärtämään rytmiä, ajoitusta ja musikaalisuutta. Ensimmäiseksi lajiksi valikoitui breakdance, josta matka jatkui kohti katutanssin eri tyylejä ja lopulta erityisesti hip hopia. Vuosien varrella halu oppia uutta ja kehittyä mahdollisimman monipuoliseksi tanssijaksi on vienyt Kallea eteenpäin.

Red Bull Dance Your Stylessa Kalle odottaa erityisesti sitä, että jokainen pääsee tuomaan lattialle aidosti oman tyylinsä ja tulkintansa musiikista. Lisäksi hän odottaa uusien ihmisten kohtaamista ja mahdollisuutta olla osa ainutlaatuista tanssitapahtumaa.

Kalle Reini © Elias Ryynänen / Red Bull Content Pool

10 Iida

Päätanssityyli: Hip Hop

Helsingistä tuleva Iida tuo Red Bull Dance Your Style -lattialle hip hopia ja vahvaa yhteyttä omaan kehoonsa. Juuri kehon ja liikkeen välinen yhteys toimii hänelle yhtenä tärkeimmistä inspiraation ja motivaation lähteistä tanssijana.

Iida aloitti tanssimisen jo nuorena tavoitteellisissa valmennusryhmissä. Erityisesti hip hop vei mukanaan yhteisöllisyytensä ansiosta. Yhdessä tanssiminen, muiden kannustaminen ja yhteinen energia tekivät tyylistä nopeasti hänelle merkityksellisen.

Red Bull Dance Your Stylessa Iida odottaa ennen kaikkea hyvää fiilistä sekä ainutlaatuisia ja spontaaneja kohtaamisia tanssilattialla.

Iida Kujala © Elias Ryynänen / Red Bull Content Pool

11 Sophia

Päätanssityyli: Dancehall

Helsingistä tuleva Sophia tuo Red Bull Dance Your Style -lattialle dancehallia, vahvaa itseilmaisua ja rakkautta esiintymiseen. Hänelle tanssi on paljon enemmän kuin liikettä. Sophia uskoo tanssin voimaan yhdistää ja jopa parantaa ihmisiä, ja kokee, että juuri nyt maailma tarvitsee sitä enemmän kuin koskaan.

Esiintyminen ja yhteyden luominen muihin ovat aina olleet Sophialle luonteva osa tanssia. Dancehall-musiikin hän löysi jo 20 vuotta sitten, ja siitä alkoi suhde, jota hän kuvailee elämänsä rakkaudeksi ja pisimmäksi ihmissuhteekseen. Vuosien varrella dancehallista on muodostunut erottamaton osa hänen omaa ilmaisuaan ja identiteettiään tanssijana.

Red Bull Dance Your Stylessa Sophia odottaa ennen kaikkea mahdollisuutta olla täysin oma itsensä, heittäytyä musiikin vietäväksi ja nauttia groovesta tanssilattialla.

Sophia Wekesa © Elias Ryynänen / Red Bull Content Pool

12 Ebony

Päätanssityyli: Whacking

Helsingistä tuleva Ebony tuo Red Bull Dance Your Style -lattialle whackingia ja vahvaa, aitoa itseilmaisua. Tanssi antaa hänelle mahdollisuuden ilmaista kehollaan tunteita, joita on vaikea tuoda esiin millään muulla tavalla.

Tanssi on ollut osa Ebonyn elämää jo pienestä pitäen. Aluksi tanssiminen oli ennen kaikkea sosiaalinen asia, jota hän teki yhdessä perheensä kanssa. Myöhemmin Ebony aloitti hip hopin harjoittelun, jonka kautta hän tutustui laajemmin katutanssin eri tyyleihin. Lopulta whacking tuntui kaikkein omimmalta – tyyliltä, jonka kautta hän pystyy ilmaisemaan itseään aidosti ja omalla tavallaan.

Red Bull Dance Your Stylessa Ebony odottaa erityisesti kohtaamisia muiden tanssijoiden kanssa sekä mahdollisuutta jakaa energiaa Helsingin yleisön kanssa.

Ebony © Elias Ryynänen / Red Bull Content Pool

13 Toppe

Päätanssityyli: Hip Hop

Espoosta tuleva Toppe tuo Red Bull Dance Your Style -lattialle hip hopia ja vahvaa freestyle-osaamista. Häntä inspiroivat erityisesti muut tanssijat, ympärillä oleva yhteisö ja musiikki sekä workshopit ja battlet, jotka tarjoavat jatkuvasti uusia mahdollisuuksia oppia ja kehittyä.

Toppe aloitti tanssimisen jo viisivuotiaana, ja kiinnostus erityisesti hip hopia kohtaan kasvoi nopeasti. Siitä lähtien tanssi on ollut luonteva osa hänen elämäänsä. Hip hopiin hän on keskittynyt alusta asti erityisesti freestylen kautta, mikä on antanut tilaa oman tyylin ja ilmaisun kehittämiselle.

Red Bull Dance Your Stylessa Toppe odottaa ennen kaikkea uutta kokemusta, inspiroivaa iltaa ja hyvää tunnelmaa.

Toppe © Elias Ryynänen / Red Bull Content Pool

14 Elis

Päätanssityyli: Hip Hop

Latvian Riiasta tuleva Elis tuo Red Bull Dance Your Style -lattialle hip hopia ja oman persoonallisen tapansa tulkita musiikkia. Suomalaisten sukujuuriensa ansiosta hän kokee ylpeyttä päästessään mukaan tapahtumaan Suomessa. Tanssissa häntä inspiroivat erityisesti aito läsnäolo ja rehellinen itseilmaisu sekä tanssin tarjoama ilo ja syvyys.

Lapsena Elis kokeili monien muiden tavoin erilaisia urheilulajeja, mutta tanssi kulki mukana alusta lähtien. Matka alkoi koreografiatunneilta, mistä uteliaisuus johdatti hänet tutustumaan freestyleen, tanssin eri tyyleihin ja ulottuvuuksiin. Vahvin yhteys syntyi lopulta hip hopiin, jonka muokattavuus, energia ja eteenpäin vievä liike kiehtoivat häntä erityisesti.

Red Bull Dance Your Stylessa Elis odottaa ennen kaikkea mahdollisuutta kokea finaalin ainutlaatuinen tunnelma ja yleisön sekä tanssijoiden luoma energia. Samalla hän haluaa haastaa itseään ja tutkia omia rajojaan tanssijana.

Elis © Elias Ryynänen / Red Bull Content Pool

15 Emmi

Päätanssityyli: Punking & Whacking (Hip Hop)

Helsingistä tuleva Emmi Mikkilä, eli Princess Miriam, tuo Red Bull Dance Your Style -lattialle punkingia ja whackingia sekä vahvaa ja persoonallista itseilmaisua. Inspiraatiota hän ammentaa lähes kaikkialta ympäriltään: musiikista, elokuvista, teatterista, erilaisista hahmoista, ystävistä, muista tanssijoista ja elämästä itsestään. Tanssi merkitsee hänelle myös vapautta sekä mahdollisuutta kehittyä niin tanssijana kuin ihmisenä.

Emmin tanssimatka alkoi jo nelivuotiaana baletin parissa, eikä tanssi ole sen jälkeen jäänyt. Vuosien varrella hän on tutustunut monipuolisesti eri tanssityyleihin ja löytänyt niiden kautta erilaisia tapoja leikitellä liikkeellä ja ilmaista itseään. Punkingista muodostui lopulta kaikkein omin tyyli, sillä sen maailma, arvot ja ilmaisunvapaus tuntuivat sopivan täydellisesti hänen persoonaansa.

Red Bull Dance Your Stylessa Emmi odottaa ennen kaikkea mahdollisuutta haastaa itseään, rikkoa omia rajojaan ja löytää tanssistaan jälleen uusia puolia.

Emmi © Elias Ryynänen / Red Bull Content Pool

16 Gabo

Päätanssityyli: Hip Hop

Venezuelasta tuleva Gabo tuo Red Bull Dance Your Style -lattialle hip hopia, vahvaa tunnetta ja aitoa itseilmaisua. Hänen inspiraationsa lähtee musiikista: musiikki synnyttää liikkeen, liike tunteen ja tunne yhteyden. Yhteys puolestaan ruokkii uteliaisuutta ja iloa. Nämä ovat asioita, jotka pitävät Gabon jatkuvasti inspiroituneena ja motivoituneena tanssijana.

Tanssi on ollut osa Gabon elämää aina, mutta aluksi hän ei nähnyt sitä ammattina vaan tapana paeta hetkeksi todellisuutta. Vuosien varrella tanssista tuli kuitenkin yhä tärkeämpi osa elämää. Taakse jäivät 12 vuoden baseball-tausta sekä arkkitehdin ammatti, kun tanssi alkoi tuntua yhä vahvemmin omalta suunnalta. Sen kautta Gabo löysi tavan ilmaista itseään, joka tuntui luonnolliselta niin keholle kuin mielelle.

Hip hop oli ensimmäinen tanssilaji, jonka Gabo todella oppi, ja jo alusta asti se tuntui hänelle kotoisalta. Red Bull Dance Your Stylessa hän odottaa erityisesti hetkeä, jolloin joukko lahjakkaita tanssijoita kokoontuu yhteen jakamaan saman intohimon ja ilmaisemaan itseään kukin omalla tyylillään.

Gabo © Elias Ryynänen / Red Bull Content Pool