Red Bull Ice Cross -kausi jatkuu ATSX 1000-osakilpailulla Jokohamassa

Alamäkiluistelun MM-sarjan mestaruustaistelu näyttää viiden osakilpailun jälkeen vähintäänkin mielenkiintoiselta. Miesten sarjan kärjessä on Luca Dallago (AUT). 1250 MM-pistettä kerryttäneen Dallagon jälkeen MM-sarjassa toisena on hallitseva maailmanmestari Cameron Naasz (USA). Kärkikaksikon jälkeen kolmannella ja neljännellä sijalla hengittävät niskaan Kyle Croxall (CAN) ja Marco Dallago (AUT). Neljän kärki on kokonaispisteissä ainoastaan 115 MM-pisteen sisällä toisistaan.

Yhtenä mestarisuosikkina tähän kauteen lähtenyt Mirko Lahti oli viime viikonloppuna Rautalammilla lopputuloksissa kahdeksas. Tällä hetkellä suomalainen on miesten MM-sarjassa 380 MM-pisteellä sijalla 29. Kautta on kuitenkin vielä yli puolet jäljellä, ja isoimmat kilpailut ovat vasta edessä.

"Jokohama on upea paikka kilpailla. On hienoa päästä kisaamaan kauden ensimmäiseen ATSX 1000-osakilpailuun. Rata on oikeastaan täysin samanlainen kuin viime vuonna. Täytyy toivoa, että kelit ovat hyvät, niin paikan päälle saapuu paljon yleisöä ja saadaan kunnon show", Lahti kertoo.

Nuorten maailmanmestaruudesta taisteleva Nakari on myös paras suomalainen viiden osakilpailun jälkeen miesten MM-sarjassa. Nakari on kokonaispisteissä sijalla 15. ja Antti Tolvanen toiseksi parhaana suomalaisena heti perään sijalla 16.

