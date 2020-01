Alamäkiluistelija Mirko Lahden tavoitteena maailmanmestaruus

- Fiilis on mahtava, kun oma kausi vihdoin alkaa pitkän odotuksen jälkeen. Pra-Loupin alppimaisemissa on mukava aloittaa kausi ja siellä on varmasti hienoa luistella, Lahti kertoo.

Mäntsälästä kotoisin olevalla Lahdella on alla ehjä harjoituskausi. Mikä tärkeintä, hän on pysynyt terveenä, ja pystynyt harjoittelemaan täysillä koko ”offseasonin” ajan.

Lahti on harjoitellut kesän ja syksyn aikana erityisesti tasapainoa kehittävällä pumptrack-radalla, jossa hän on päässyt hiomaan alamäkiluisteluradoille tyypillisiä hyppyjä ja pomppuja.

- Päätavoitteeni on voittaa miesten maailmanmestaruus. Viime kauden jälkeen on hyvä nostaa tavoitetta ylöspäin. Olen tehnyt maailmanmestaruuden voittamisen eteen paljon töitä ja itseluottamukseni on hyvällä tasolla.

kanssa. Henkinen valmennus on psyykkisten taitojen ja ominaisuuksien tietoista kehittämistä, ja sen keskiössä on urheilijan kokonaisvaltainen hyvinvointi. Lahti ja Konttila jatkavat erittäin toimivaksi havaittua yhteistyötään myös tällä kaudella.

Lahti on työskennellyt vuodesta 2016 lähtien mentaalivalmentaja Johanna Konttilan kanssa. Henkinen valmennus on psyykkisten taitojen ja ominaisuuksien tietoista kehittämistä, ja sen keskiössä on urheilijan kokonaisvaltainen hyvinvointi. Lahti ja Konttila jatkavat erittäin toimivaksi havaittua yhteistyötään myös tällä kaudella.

- Rullaluistimet ovat olleet kovassa käytössä kesällä. Fysiikkapuolella minulla on ollut uusi valmentaja, jonka kanssa olemme tehneet paljon hommia. Uusien juttujen lisäksi harjoitteluni on ollut monipuolista, Lahti kertoo.

