Red Bull Läpimurto – katso seitsemännen kauden avausjakso!

Red Bull Läpimurto -dokumenttisarja on seurannut Liigan alle 20-vuotiaita huippulupauksia jo kaudesta 2018-2019 lähtien.

18-vuotias puolustajalupaus on jälleen vuoden kokeneempana entistä valmiimpana nousemaan Liigan parhaiden puolustajien joukkoon. Ensisijaisena tavoitteena Kiviharjulla on saada ehjä kausi alle, sillä TPS-kasvatin ensimmäinen kausi HIFK:ssa sujui kaikkea muuta kuin odotusten mukaisesti. Kiviharju ehti pelata seitsemän liigaottelua ja tehdä myös ensimmäisen liigamaalinsa, kunnes hän loukkasi lokakuun alussa polvensa harjoituksissa. Edessä oli pitkä kuntoutuminen ja Kiviharju palasi kaukaloon vasta myöhään keväällä. Nuori puolustaja taisteli itsensä kuntoon ja pelasi vielä keväällä 2024 alle 18-vuotiaiden MM-kisoissa. Myöhemmin kesällä Minnesota Wild varasi turkulaislähtöisen puolustajan NHL:n varaustilaisuuden neljännellä kierroksella.

