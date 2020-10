Brad Lambert mukana Red Bull Läpimurto -sarjan kolmannella tuotantokaudella

Yksi kolmannen Läpimurto-tuotantokauden mielenkiintoisimmista U20-pelaajista on vasta 16-vuotias Brad Lambert , joka on oman ikäluokkansa lupaavimpia jääkiekkoilijoita. Jo viime kaudella Liigassa HIFK:n riveissä debytoinut hyökkääjä siirtyi täksi kaudeksi Jyväskylään, ja on tällä kaudella entistä isommassa valokeilassa. Superlupaukseksi hehkutettua Lambertia on povailtu jopa kesän 2022 NHL-varaustilaisuuden ykkösnimeksi.