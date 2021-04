Red Bull Läpimurto: Jakso 30 - Runkosarjan TOP5-maalit!

Liigan pudotuspelikevät on täydessä vauhdissa ja jäljellä on kahdeksan parasta joukkuetta. Puolivälieräsarjat käynnistyivät maanantaina 19. huhtikuuta, ja kaikista ottelusarjoista on nyt pelattu kaksi ottelua. Välieriin etenee kolmella voitolla. Kolmannet puolivälieräottelut pelataan torstaina 22. huhtikuuta, eli Lukolla ja HIFK:lla on mahdollisuus varmistaa paikka neljän parhaan joukossa.