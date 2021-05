Red Bull Läpimurto: Jakso 32 - Liigan välieräkooste ja jääkiekkoslangi!

Liiga-kausi 2020-2021 on edennyt siihen pisteeseen, että jäljellä on enää kaksi parasta joukkuetta. Suomen mestaruudesta taistelevat tänä keväänä Mikko Petmanin edustama Rauman Lukko ja Ruben Rafkinin , Juuso Pärssisen , Eemil Viron ja Mikael Pyyhtiän tähdittämä Turun Palloseura. Lukon ainoa Suomen mestaruus on keväältä 1963. TPS pääsi juhlimaan edellisen kerran mestaruutta 11 vuotta sitten.