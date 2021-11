Red Bull Läpimurto: Jakso 8 - Lokakuun Läpimurtopelaaja ja Hannes Häkkilä

Ensimmäistä kautta Liigassa pelaavan Hannes Häkkilän tie liigapelaajaksi on hieman erilainen muihin nuoriin pelaajiin verrattuna. Kalajoelta kotoisin oleva 19-vuotias puolustajalupaus pelasi vielä toissa kaudella kotikaupungissaan Suomi-sarjaa, ja siirtyi täksi kaudeksi Mikkeliin Kärppien U20-joukkueesta. Mitä odotuksia Häkkilällä on ensimmäiselle liigakaudelle ja miten hän on sopeutunut uuteen kaupunkiin?