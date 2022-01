– Meille sanottiin, että tammikuussa he miettivät, voidaanko tätä myöhemmin pelata uudestaan. Oma tunne on, että se on aika mahdoton ajatus. Pelaajat eivät ole Jääkiekkoliiton omaisuutta. Aika vaikea olisi kuvitella, että tämä ikäluokka tai ainakaan nämä pelaajat saataisiin uudestaan. Kun ei tiedetä, kuka missäkin on, Oikarinen sanoi Jääkiekkoliiton haastattelussa heti keskeytyspäätöksen jälkeen.